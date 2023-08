Nicolò Rovella, ufficiale alla Lazio: chi è, età, ruolo, infortunio, costo, skills

E’ Nicolò Rovella il più recente acquisto della Lazio, già impegnata in una campagna di rafforzamento come sempre mirata, in questa sessione sarà necessario per la società biancoceleste dimostrarsi competitiva su più fronti dato il ritorno in Champions League. In queste ore è stato ufficializzato l’acqusto di Nicolò Rovella, un acquisto che è indubbiamente tra i più promettenti per il club.

Nicolò Rovella è arrivato dalla Juventus, in una trattativa formalmente separata a quella che ha riportato in biancoceleste Luca Pellgrini, sempre dal club bianconero alla Lazio. Rovella arriva alla Lazio con al formula del prestito biennale con obbligo di riscatto allo scattare di determinate condizioni sportive. La società biancoceleste potrà effettuare l’eventuale riscatto sia nella stagione 2023/24 che nel 2024/25 pagando un corrispetivo di circa 17 milioni di euro.

L’ingresso in rosa di Rovella, centrocampista centrale dalle ottime doti di palleggio, e di visione di gioco. Al netto di una statura non particolarmente elevata, può costituire una forma di centrocampista totale per il gioco di Maurizio Sarri che spesso ha esaltato i calciatori a centrocampo muniti di estro, del resto la scorsa stagione al Monza, in prestito dalla Juventus, è servita da “apprendistato” in massima serie, ed i risvolti sono stati positivi.

Una delle prime foto di Nicolò Rovella con la Lazio

Nicolò Rovella ha 21 anni essendo nato 4 dicembre 2001 a Segrate, in provincia di Milano e dopo essersi formato in compagini locali a livello giovanile come l’Accademia Inter e l’Alcione, è entrato a far parte del settore giovanile del Genoa, nel 2017 ed ha esordito due anni dopo nel 2019 non ancora maggiorenne sia tra i professionisti che in Serie A. Nelle annate successive ha visto aumentare il proprio minutaggio fino ad attirare le attenzioni della Juventus che lo acquista il 28 gennaio 2021 pagandolo 18 milioni di euro più 2 di bonus lasciandolo però il prestito in Liguria, con la stagione successiva che pur giocando con buona continuità fino ad un infortunio, vede i Grifoni retrocedere in Serie B.

La scorsa stagione ha visto Rovella giocare le prime 3 sfide nella Juventus prima di essere girato in prestito al neopromosso Monza, dove ha poi giocato da titolare in quasi tutte le sfide, dimostrando una buona affinità con la Serie A fin dal principio, con 27 presenze totali di cui 25 in campionato condite da una rete nel pareggio contro l’Udinese, terminato 2 a 2.

A livello nazionale ha disputato tutte le categorie giovanili dell’Italia, dall Under 17 fino a diventare una colonna dell’Under 21.