1000 lire con la cartina politica dell’Europa: non crederai quanto possono valere oggi

Le 1000 lire hanno fatto la storia dell’Italia e sono una delle immagini storiche del nostro Paese. Le lire si sono evolute ed hanno cambiato faccia in base alla situazione sociale economica e storica. Esistono infatti moltissime varianti delle lire ed in particolare delle 1000 lire.

Le lire continuano ad essere tutt’oggi molto amate nonostante siano oramai circa venti anni che non sono pi√Ļ la valuta in uso nel nostro paese. Sono viste con un pezzo di storia e di identit√† del nostro Paese, ci rappresentano e dunque non sono mai del tutto scomparse.

Ci sono moltissimi collezionisti che pur di ottenere alcune lire rare ed uniche sono disposti a spendere una vera fortuna.

Le 1000 lire sono sempre state della banconote, ma nell’ultimo periodo prima della coniazione e dell’entrata in vigore dell’Euro sono state coniate anche alcune monete da 1000 lire.

1000 lire con la cartina dell’Europa

La 1000 lire con la cartina dell’Europa √® stata coniata come moneta piuttosto che come banconota. Questa moneta era considerata una vera e propria novit√† soprattutto per via del fatto che non fosse una banconota ma bens√¨ una moneta.

La monete da 1000 lire con la cartina d’Europa √® stata sin da subito ricercata ed ancor di pi√Ļ perch√© poi si √® scoperto che la moneta aveva degli errori di conio: la cartina politiche dell’Europa stampata sulla moneta presentava degli errori.

Questa moneta √® stata coniata dal 1997 al 2001 ed √® una moneta bimetallica che da un lato presenta una figura femminile e dall’altra presenta la cartina dell’Europa politica.

L’errore molto evidente √® un errore geografico, nel senso che c’√® uno sbaglio nei confini. Sulla moneta √® rappresentata la Germania con un errore in quanto √® raffigurata con ancora la divisione tra Est ed Ovest. C’√® dunque ancora rappresentato il Muro di Berlino caduto orami da tempo.

Questo errore sulla 1000 lire con la cartina di Europa ha rischiato anche di generare un errore diplomatico, ma la Zecca di Stato ha prontamente provveduto a correggere l’errore. Alcune monete sono per√≤ comunque rimaste in circolazione.

Le monete con la 1000 lire con la cartina politica dell’Europa ha un valore diverso in base all’anno di emissione. Quelle prodotte nel 1997 non hanno un grande valore, possono valere infatti circa 5 euro. Inoltre quelle prodotte tra il 1999 ed il 2000 hanno un valore di circa 20 euro, ovviamente solo se conservate in perfetto stato.