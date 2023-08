Chi è Hugo Lloris? Lazio, età, ingaggio, stipendio, infortunio, svincolato

La Lazio è ritornata meritatamente a disputare la prossima edizione della Champions League dopo diverse stagioni finendo addirittura al 2° posto dietro il Napoli campione, seppur ad un distacco importante dalla capolista. Il mercato dei biancocelesti viene considerato “oculato” da molti, insufficiente per altri, eppure anche tra i pali la Lazio potrebbe ritrovarsi un ex campione del Mondo come Hugo Lloris.

La trattativa per garantire al titolare Provedel, che è stata una delle rivelazioni della passata stagione, mettendo in ombra l’altro portiere pur costato cifre importanti come Maximiliano, che è in odore di cessione. Al suo posto proprio il nome di Hugo Lloris scatena la fantasia dei tifosi della Lazio che potrebbero vedere il portiere capitano della Francia che ha vinto il mondiale del 2018 vestire la casacca del club nato nel 1900, oramai in uscita dal Tottenham, dove è da anni il capitano.

Oggi Hugo Lloris ha 36 anni, essendo nato a Nizza il 26 dicembre 1986, cresciuto calcisticamente nel CEDAC, un centro culturale della propria città seppur schierato inizialmente come giocatore di movimento, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del club del Nizza a partire dal 1997 e dopo aver vinto un titolo nel Championnat Nationaux des 18 ans, una forma di campionato giovanile per gli under 18, ha fatto parte della squadra B del Nizza, esordendo tra i “grandi” nel 2005, diventando titolare l’anno successivo.

Ha poi indossato la casacca del Lione dal 2008 al 2012, riuscendo a vincere due trofei, una Coppa di Lega francese ed una Supercoppa nazionale. Nel 2012 è avvenuto il passaggio in Inghilterra, nel campionato di Premier League, acquistato dal club londinese per una decina di milioni di euro, con il quale non ha ottenuto trofei di club ma si è imposto come uno dei migliori portieri del continente nonchè come una presenza carismatica all’interno dello spogliatio del Tottenham, ma anche della nazionale francese, con la quale si è laureato vicecampione d’Europa nel 2016 e campione del mondo nel 2018, arrivando a superare le 140 presenze con i “galletti”.

Hugo Lloris è attualmente il recordman di presenze della nazionale francese con 145 “gettoni”

Nel corso della scorsa stagione Lloris ha avuto qualche problema con i legamenti del ginocchio condizione che nella seconda metà di campionato hanno portato il classe 1986 a saltare diverse partite anche europee, compreso l’impegno in Champions League contro il Milan. All’attivo ha ben 447 presenze totali con gli Spurs, anche se il clubo dopo oltre 10 anni ha deciso di non rinnovargli il contratto, per questo la Lazio, che è alla ricerca di un profilo di esperienza, sta lavorando per il suo acquisto.

Dati alla mano, il portiere percepisce più di 5 milioni di sterline in Inghilterra, ma data l’età ed il ruolo, è molto probabile che l’eventuale ingaggio “italiano” sarà molto più ridotto.