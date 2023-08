Se possiedi ancora un vecchio telefono Nokia 3310 sei ricco: ecco il suo valore odierno

Nokia è stato uno dei brand maggiormente importanti ed anche socialmente impattanti nell’ambito di vari contesti, in particolare quello legato alla telefonia mobile anche grazie a prodotti entrati nell’immaginario collettivo per robustezza ed affidabilità, come il Nokia 3310, uno dei modelli indubbiamente più riusciti che oggi può avere anche un valore economico rilevante.

Nokia, che oggi è una multinazionale vera e propria, a partire dagli anni 80 è stata una delle società maggiormente pionieristiche in un ambito così legato a cambiamenti costanti come quello della telefonia mobile, in particolare dagli anni 90 ha imposto sul mecato telefonini ad una fascia di popolazione europea e non solo che fino a pochi anni prima non poteva permettersi questi oggetti.

Indubbiamente il 3310 è stato il modello di maggior impatto sociale, da tutti i punti di vista, pur non essendo stato quello che è stato prodotto per più anni: il Nokia 3310 ha infatti esordito sul mercato internazionale nel 2000 ed è stato prodotto fino al 2005, anche se la sua diffusione ha continuato a essere cospicua, diventando un vero status symbol per chi all’epoca era molto giovane o comunque alle prime forme di apprendimento delle tecnologie telefoniche. Il 3310 è stato “il telefonino” per moltissimi, e molti hanno cercato dii “imitare” anche le funzionalità di questo modello, gradevole esteticamente ma anche molto affidabile come sistema operativo oltre che dotato di un’autonomia molto elevata, anche diversi giorni. E’ stato anche uno dei primi esempi di telefonini dotati di giochi inclusi e di suonerie personalizzabili.

Famose anche le capacità di resistenza fisica, che hanno portato il 3310 ad essere considerato oggi come allora, anche grazie ad Internet, un esempio vero di robustezza, fama che ha portato la quantità considerevole di crca 126 milioni di pezzi prodotti, con una diffusione che è proseguita anche ben oltre il 2005, Nokia ha proseguito con le proprie forme di modellii aggiornati, ma nessun modello è stato in grado di eguagliare l’incredibile successo del 3310 al punto che Nokia ha deciso alcuni anni fa di realizzare una versione “moderna” pur mantenendone lo spirito, proprio per evocare l’iconico modello che seppur molto diffuso.

Il Nokia 3310 nella sua tipica colorazione blu scura

Oggi è abbastanza raro da trovare in condizioni particolarmente nuove, a più di 20 anni dalla prima commercializzazione: un modello in buono stato per i collezionisti vale tra i 20 ed i 50 euro, ma uno in condizioni particolarmente buone, può superar i 100 euro, se munito di scatola, documentazione originale e caricabatterie può valere anche più di 300 euro.