Temptation Island: VIDEO SHOCKANTE tra Federico e Carmen

Si avvia verso la conclusione anche la stagione 2023 di Temptation Island, che ha inevitabilmente ottenuto un ottimo share in termini di ascolti, con numerose coppie divenute a dir poco discusse. Tra queste, il duo tra Federico e Carmen ha indubbiamente catturato l’attenzione di molti.

La coppia “originale” era in realtà quella tra Federico ed Ale, 31enni che arrivano da Trieste, e subito si è distinta per una discreta complicità che però è durata abbastanza poco: in quanto coppia che ha voluto mettersi alla prova, i due hanno avuto un grosso “ostacolo”, evidenziato dalla single Carmen, che ha quasi subito palesato un grande interesse verso Federico.

Federico, fidanzato con Alessia Ligotti da tre anni è un programmatore anche se non condivide appieno la visione della famiglia della compagna, che invece vorrebbe sposarsi e “mettere su famiglia”. Alessia invece una laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali ha deciso di prendere parte assieme al compagno al format così da poter avere una risposta “finale” su una relazione che pareva essere arrivata al classico punto di non ritorno.

Ale e Federico, in rottura a causa della single Carmen – Temptation Island

Come da consuetudine, sono stati i vari elementi “tentatori” ad essere quelli strettamente legati al programma, oltre ai single: tra questa Carmen, giovane napoletana che in poco tempo ha letteralmente ammaliato Federico portandolo in pochi giorni a dover esporsi in merito alla relazione con la compagna Ale, che non ha impiegato molto per apostrofare con epiteti poco generosi la “rivale” attuale.

Federico ha anche rifiutato nel corso del tempo, un primo approccio con la compagna al tradizionale falò di confronto, condizione che ha mandato Ale su tutte le furie, anche se nel corso del tempo anche lei si è legata a Lollo, uno dei tentatori presenti sul resort in Sardegna.

La cosa non pare aver scalfito la percezione di Federico che ha ammesso nel video di non avere particolare paura di perdere la compagna, oramai essendo lui legato a Carmen.

Sono in molti a considerare l’operato “intrusivo” di Carmen come una trovata esclusiva del programma così da assottigliare la presenza di coppie concorrenti nel format, non a caso il duo originale composto da Ale e Federico ha abbandonato la competizione anche se numerose informazioni saranno evidenziate nel corso dell’ultima puntata.