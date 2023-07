Temptation Island: VIDEO SCANDALO, ecco cosa è successo tra Vittoria e Edoardo

Novità in vista in occasione dell’ultima puntata di Temptation Island, il famoso reality show che è concepitto apposta come sfida per mettere alla prova le varie coppie in gioco. L’edizione 2023 del programma ha portato diversi scandali e tradimenti come quello tra Vittoria ed Edoardo.

La coppia formata da Daniele e Vittoria, già chiaramente in crisi da prima di entrare a far parte della “competizione”, ha visto nuove potenziali condizioni che hanno poi portato a quella che pare come una rottura finale bella buona, che ha sviluppato una sequela di eventi basati sulle tentazioni da parte del single Edoardo.

Nelle prime giornate all’interno del resort i due non sono apparsi ai “ferri corti” ma la situazione è rapidamente mutata con il legame sempre più stretto tra Edoardo e la single Benedetta, che ha portato senza particolari remore, il compagno di Vittoria a dimenticare almeno in apparenza quest’ultima, o se non altro a considerare l’ipotesi “famiglia” come non realistica, secondo lui si l’incontro con Benedetta non è stato casuale ma una forma di segno del destino vero e proprio.

Daniele adirato per il comportamento di Vittoria, legata a Edoardo – Temptation Island

L’allontanamento da parte del compagno per “rincorrere” Bendetta ha ovviamente lasciato strascichi emotivi in Vittoria che in circa 2-3 settimane si è consensualmente avvicinata al 27enne Edoardo Corianò nato a Catania, con il quale ha avuto da subito una grande intesa, dapprima sotto forma di “confidente” ma poi con il distacco tra lei e l’ex compagno, il bel siciliano è divenuto qualcosa in più, con un interesse palesato in maniera evidente, condito da baci e abbracci.

La cosa ha però gradualmente infastidito Daniele che si è detto testualmente “schifato” dall’atteggiamento della compagna, che a suo dire avrebbe trascorso la prima metà del programma ad insultarlo e l’altra metà ad avvicinarsi senza particolari freni proprio ad Edoardo, facendo notevolmente riconsiderare l’ipotesi di diventare nuovamente padre da parte di Daniele (che ha già un figlio arrivato da una relazione precedente), arrivando a commentare durante uno degli ultimi falò che lui è pronto a ritornare a casa, uscendo dal programma, senza di lei.

Molti spettatori hanno fatto notare che a differenza di altre situazioni, stavolta sia più Vittoria alla ricerca di attenzioni di Edoardo che non il contrario, condizione che potrebbe portare addirittrura ad un litigio vero e proprio nell’ultima serata del programma, che sarà trasmessa in seconda serata su Canale 5 il 31 luglio 2023.