Temptation Island coppie: shock – Quest’anno quello che non era mai successo

Temptation Island coppie, quest’anno il reality che fa fare il viaggio nei sentimenti si è svolto in maniera insolita e l’epilogo ha portato a qualcosa che non era mai successo nelle precedenti edizioni. Il viaggio nei sentimenti quest’anno ha visto mettersi alla prova sei coppie che dopo aver affrontato questa esperienza non saranno gli stessi di prima.

Temptation Island cosa è successo?

Temptation Island anche quest’anno, dopo un anno di pausa dalla televisione, ha ottenuto un grandissimo successo ed un grande riscontro da parte del pubblico che ha fatto ottenere grandi risultati in termini di ascolti e share.

Le coppie di quest’anno hanno messo in gioco i loro sentimenti e quest’anno è accaduto qualcosa che non era mai accaduto nelle precedenti edizioni. Nessuna coppia è arrivata alla fine del percorso, nessuno ha resistito 21 giorni nel villaggio. Pertanto in questa edizione non assisteremo al weekend finale perché nessuna coppia è arrivata ai giorni finale. Tutti hanno chiesto falò di confronto anticipati.

Ora, per la puntata di questa sera, lunedì 31 luglio, sono rimaste nel villaggio in Sardegna solo due coppie, quella formata da Daniele e Vittoria e quella formata da Ale e Federico. Ad ogni modo anche loro non riusciranno a terminare il percorso.

Temptation Island, le coppie – Cosa hanno fatto?

Nella edizione di Temptation Island 2023 abbiamo visto mettersi in gioco e fare un viaggio nei sentimenti 6 coppie. Vediamo cosa hanno fatto: