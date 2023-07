Temptation Island: VIDEO SHOCK Davide e Alessia, lascia tutti a bocca aperta!

Temptation Island sta per concludersi naturalmente con l’ultima puntata in programma il giorno 31 luglio 2023, come di consueto durante il primo giorno della nuova settimana. Tra le prime coppie ad essere eliminate vanno menzionati Davide e Alessia, che con il termine del programma ritorneranno a far parlare della loro situazione.

Coppia molto longeva, quella formata da Alessia Bottiglia e Davide Rosati è formata dalla 32enne Alessia assistente sociale all’ospedale di Terracina, in provincia di Latina ma che ha preso anche parte a diversi programmi televisivi come ospite ad esempio in Forum, mentre Davide, 39 anni (entrambi sono di Terracina) è un ex militare oggi autista di ambulanza.

La relazione tra i due ha avuto diversi alti e bassi, in quanto hanno dovuto affrontare una crisi legata ad una relazione clandestina da parte di lei durante la storia d’amore con Davide, condizione che è una delle principali che ha portato i due ha prendere parte al programma.

Alessia e Davide durante il falò

Come spiegato dalla stessa Alessia, l’amore di Davide ha permesso di “andare avanti” e di non far terminare il rapporto nonostante questa tematica, la 32enne avrebbe deciso di partecipare al programma anche per dimostrare al compagno la solidità dei propri sentimenti. Davide ha comunque rivelato che per molto tempo era a conoscenza dei tradimenti ma lo ha tenuto nascosto a lungo così da preservare una love story ritenuta troppo importante per lui, con la speranza di ricucire completamente il rapporto.

I due su Temptation Island sono però durati poco: dopo poche puntate, c’è stato il consueto falò di confronto, la coppia ha deciso di abbandonare il programma, con alcuni video che sono stati ripresi proprio durante il falò, che è stato uno dei più rapidi di questa edizione del programma.

I due infatti non sarebbero più insieme dopo l’uscita dal programma: Alessia ha comunicato di voler proseguire il rapporto solo se non si sentirà più “sotto esame” e costantemente criticata e sospettata, dall’altra parte Davide non ha “avuto ciò che si aspettava” da questo confronto e quasi sicuramente l’ultima puntata evidenzierà lo stato attuale del rapporto ufficiale tra i due.

Non sono scontate alcune novità, magari indiscrezioni che il programma nella sua finalissima, essendo anche un “episodio” più lungo di altri, metterà a disposizione dai numerosi followers, come testimoniato dai numerosi commenti abbastanza “piccati” sui social media del format.