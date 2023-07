Temptation Island: VIDEO PERICOLOSO, ecco cosa hanno combinato Daniele e Benedetta

Sta per concludersi la discussa ma anche molto seguita edizione 2023 di Temptation Island, uno dei reality show maggiormente chiacchierati in senso assoluto nel nostro paese. Sono solo 2 le coppie che sono arrivate fino alla fase finale, ma altre come quelle composte da Daniele e Benedetta sembrano oramai in procinto di “sbocciare”.

Il format del programma è oramai noto: varie coppie partecipanti devono vivere in un località molto caratteristica in un luossuoso resort in Sardegna dove la loro fedeltà ma anche più in generale i loro rapporti sono volontariamente messi a repentaglio dal programma, con diversi elementi come i single ed i tentatori, che sono gli elementi alla base della struttura dello stesso. Tutte le coppie selezionate hanno grande voglia di mettere alla prova la propria relazione anche in ottica futura, trattandosi spesso di relazioni non perfette.

In particolare il rapporto che è stato palesato fin da subito dalla longeva ma oramai in crisi coppia formata da Daniele e Vittoria, entrati già non propriamente in una fase positiva, ha attirato l’attenzione dei telespettatori: in poco tempo infatti Daniele, che già aveva palesato diversi dubbi in merito ad un rapporto con la compagna a suo dire eccessivamente puntigliosa e severa in merito al proprio operato, ha portato proprio lui a legarsi sempre di più a Benedetta, giovane imprenditrice romana di 26 anni, che da iniziale semplice confidente, è divenuta sempre più una figura centrale nella vita.

Proprio con Benedetta Daniele ha rivelato di essere oramai ai ferri corti con la compagna, al punto da dormire in stanze separate, ed è stata proprio la presenza di Benedetta che ha inflazionato quasi ogni angolo della vita recente di Daniele a portare anche Vittoria a legarsi al tentatore Lollo.

La relazione che potrebbe nascere al di fuori del programma tra i due ha portato una vera e propria complicità come evidenziato da alcuni video ripresi “di nascosto” tra i due.

Con l’ultima puntata di Temptation Island, oramai in programma tra poche ore, sarà anche rivelata il futuro di Daniele, che ha già ammesso di non “concepirsi” in futuro come il compagno dell’attuale fidanzata, e di aver anche riconsiderato l’ipotesi di diventare nuovamente genitore, molto si saprà a ridosso del programma che potrebbe portare anche Daniele a scegliere di uscire dal resort e quindi dal programm proprio con Benedetta invece che con Vittoria.