Temptation Island: svelate le scene oscurate di Vittoria e Daniele

Nuovo capitolo in vista della puntata numero 5 di Temptation Island dove le coppie oramai in procinto di avviarsi verso la fase finale del format di casa Mediaset sono pronte a far evolvere in ogni caso la propria relazione. E’ anche il caso di Vittoria e Daniele che manifesteranno delle indubbie novità.

Novità in vista per le varie coppie, in particolare quella costituita da Vittoria e Daniele, fin dal principio piuttosto possibilmente lontani, ed anche per questo desiderosi di trovare un senso ad una relazione che aveva già mostrato diverse crepe, come ammesso anche dai diretti interessati, da prima dell’inizio del programma.

I dissidi iniziati prima del programma, come ammesso da Daniele, sono proseguiti seppur un po’ sotto traccia nelle prime settimane, anche nel resort utilizzato come location del programma, con diverse opinioni in merito all’aspetto familiare: Daniele ha avuto una importante relazione, oramai alle spalle che lo ha reso padre, condizione che è una di quelle critiche in quanto Vittoria vorrebbe invece avere un figlio.

La situazione è progressivamente peggiorata con il legame creato quasi subito tra Daniele e la single Benedetta che quasi immediatamente si è rivelata ben più di una “presenza amica” ma qualcosa di più, condizione neanche palesemente negata da Daniele, che ha effettivamente mai negato di provare un concreto interesse nei confronti della “tentatrice”.

Daniele e Benedetta, coppia verso la “fine”?

Nel corso del tempo la coppia è praticamente “scoppiata” pur senza un vero e proprio litigio, quanto più con una vera e propria differenziazione degli obiettivi: data la situazione Daniele si è convinto sempre di più che può formalmente fare a meno anche dell’idea di fare una famiglia con Vittoria, che dopo un iniziale smarrimento ha iniziato a confidarsi con l’altro single Edoardo, divenuto apparentemente ben più di un semplice amico.

Nelle ultime settimane Daniele è stato “pizzicato” dalle telecamere durante un dialogo a bassa voce “di proposito” con Benedetta, così da non lasciar palesare gli intenti tra i due.

Condizione che ha sicuramente provocato risentimento in Vittoria che però ha manifestato un sensibile disinteresse poi confermato anche da uno degli incontri con le altre fidanzate, che però hanno evidenziato un atteggiamento effettivamente distaccato, con Vittoria che ha parlato di “non sentire la mancanza” del partner e di non risultare effettivamente coinvolta anche nel vedere Daniele in intimità con Benedetta.