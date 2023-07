Temptation Island: anticipazioni puntata, Vittoria e Daniele, Perla e Mirko, Francesca e Manuel

Temptation Island è indubbiamente uno dei format televisivi maggiormente divisivi ma allo stesso tempo di successo: la puntata che andrà in onda domenica 23 luglio 2023 promette numerose novità, anche perchè si tratta della penultima prima della finalissima.

Il format è conosciuto, oramai da quasi tutti: una serie di coppie dall’età compresa tra i 20 ed i 35 anni che sono portate a soggiornare in un lussuoso resort in una località a dir poco affascinante dove però tra elementi e contesto “favorevole” , la tentazione di tradire il partner è sensibilmente sempre più elevata. Solo la coppia realmente stabile riesce alla fine ad arrivare alla fine del percorso, trattandosi di una vera gara ad eliminazione con tanto di confronti, rivelazioni, anche piuttosto “scottanti”.

La quinta puntata evidenzierà alcune tematiche già trattate nel corso degli episodi precedenti, come una sempre più elevata problematicità nella coppia formata da Perla e Mirko, già in pesante crisi durante le scorse settimane a causa di una vicinanza oramai sempre più radicata da parte di Mirko nei confronti della tentatrice Greta, con l’ultimo episodio che ha mostrato Perla intenta a guardare un ulteriore video inerente al comportamento del compagno, sicuramente saranno presenti rivelazioni, che potranno portare anche ad una nuova crisi di coppia, che dovrà confrontarsi in un nuovo falò di confronto come di consueto in questi casi, stavolta però sarà Mirko a restare “di stucco”.

Daniele e Vittoria, una delle coppie di Temptation Island ancora “in gioco”

Situazione diversa ma non più semplice per la coppia formata da Vittoria e Daniele, con la prima oramai sempre più lontana dal compagno, condizione che porterà una reazione piuttosto sostenuta da parte di Daniele che ha già manifestato un concreto disappunto durante la quarta puntata, che ha portato ad una ridefinizione del rapporto, dopo aver “messo da parte” l’intenzione di avere un figlio con la compagna. Possibili anzi pressochè sicuri nuovi sviluppi nel corso della puntata di stasera.

Vicina all’apparente rottura stavolta a “causa” di lui, la coppia tra Francesca e Manuel, che oramai è considerarsi almeno apparentemente “chiusa”. Stavolta però sarà Francesca a rispondere in modo a dir poco evidente nei confronti della poca serietà del compagno, che ha impiegato poco per dimenticare apparentemente la partner.

La puntata finale è in programma il prossimo 31 luglio, con un format da finalissima in tutto e per tutto: ciò che accadrà nella puntata numero cinque sarà fondamentale per il proseguo del format tutto, che ha evidenziato ottimi numeri in fase di share.