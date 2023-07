Carmen Temptation Island, chi è la tentatrice di Federico? Instagram, età, lavoro

Carmen Temptation Island, chi è la tentatrice di Federico? Questa sera, lunedì 31 luglio, va in onda in prima serata su Canale Cinque l’ultima puntata di Temptation Island. Anche quest’anno il reality che fa fare alle coppie un viaggio nei sentimenti è giunto alla fine ed ha riscosso un grande successo tra il pubblico che gli ha regalato grandi ascolti e grandi percentuali in termini di share.

Le coppie di Temptation Island hanno fatto il loro viaggio nei sentimenti e la vicinanza ai single ed ai tentatori ha messo in crisi alcune coppie. Scopriamo qui chi è Carmen, la single che si è molto avvicinata al fidanzato di Ale, Federico.

Chi è la tentatrice Carmen?

Carmen è una delle tentatrici di questa edizione di Temptation Island 2023. La giovane nasce a Napoli nel 1996, ha 27 anni e nel corso del programma si è molto avvicinata a Federico e pare che tra loro sia nata una complicità molto forte ed anche inaspettata.

Della vita di Carmen e del suo privato sappiamo che la giovane napoletana è una onicotecnica, dunque è specializzata nella decorazione, ricostruzione e abbellimento delle unghie. La giovane è alla sua prima apparizione televisiva e facendosi conoscere ha svelato alcune cose di sé. Carmen è una grande appassionata di moto, ed anche di auto. Il suo sport preferito è l’equitazione che pratica da molti anni e vede in questa disciplina anche una forma di cura.

Carmen e Federico, cosa è successo?

Carmen e Federico si sono subito avvicinati in questa edizione di Temptation Island e la loro complicità è via via sempre più aumentata. Il giovane fidanzato di Ale è convinto di essere molto legato alla tentatrice tanto da aver rifiutato il primo falò di confronto chiesto dalla sua fidanzata.

Ale non ha accettato di buon grado questa decisione di Federico ed ha chiesto alla produzione di non far vedere più alcun video che la riguarda al fidanzato. Per tale ragione Federico non sa che Ale si è scambiata un bacio con il single Lollo.