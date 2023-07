Temptation Island: Mirko e Greta – Avvisatati insieme – FOTO all’interno

Temptation Island è il reality più amato e seguito dell’estate di Canale Cinque. Sei coppie hanno partecipato a questa edizione ed il loro viaggio nei sentimenti non è stato molto semplici. Numerose sono state le difficoltà che i fidanzati e le fidanzate hanno attraversato e la vicinanza con i single e le single dei rispettivi villaggi in parte ha complicato le cose e in parte ha aiutato loro a capire.

La scorsa settimana abbiamo visto due coppie al falò di confronto anticipato. Mirko e Perla sono stati una delle coppie più seguite ed apprezzate di questa edizione. I due fidanzati hanno deciso di uscire separati da questo viaggio nei sentimenti. Per di più entrambi i fidanzati hanno deciso di uscire con i single cui si erano avvicinati nei rispettivi villaggi.

Mirko è uscito con la single Greta, mentre Perla con il single Igor. Vediamo qui qualcosa in più.

Mirko e Greta stanno insieme?

Mirko è uscito dal falò anticipato di confronto da single, perché lui e la sua fidanzata Perla hanno deciso di prendere strade separate. Il giovane di Rieti ha poi deciso di uscire dal programma con la tentatrice Greta. Pare che i due si stiano ancora frequentando, infatti gira su internet una fotografia che li ritrae insieme che passeggiano. Sarà nato un nuovo amore tra Mirko e Greta?

Cosa sappiamo sulla nuova coppia

Mirko e Greta si sono molto avvicinati durante el settimane in cui sono stati entrambi nel villaggio di Temptation Island ed hanno scoperto di avere molto in comune. I due si sono trovati subito e man mano con il passare dei giorni hanno stretto sempre un buon rapporto.

Alla fine tra i due oltre ad una forte intesa ed attrazione fisica c’è stata anche una grande intesa mentale tanto che i due si sono avvicinati sempre di più.

