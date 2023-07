Temptation Island, Manuel e Francesca sono tornati insieme? Ecco il dettaglio shock

Manuel e francesca sono stati due protagonisti di queta edizione di Temptation Island. La coppia ha deciso di partecipare al reality per mettere alla prova i loro sentimenti ed il loro amore. Il pubblico ha subito apprezzato la ragazza e sui social in molti le avevano consigliato di lasciare il fidanzato per essere felice.

La scorsa settimana ad un certo punto Francesca ha chiesto al fidanzato Manuel un falò di confronto anticipato ed immediato. I due si sono così confronti sul tronco davanti a Filippo ed alla fine hanno deciso di lasciare da separati il programma.

Manuel e Francesca, cosa è successo dopo?

Dopo la fine della scorsa puntata Manuel e Francesco sono usciti separati e da single da Temptation Island, ma in molti ritengono tra i due ci sia stato un ritorno di fiamma.

Francesca ha rilevato a Witty TV: “Mi sono trovata di fronte una persona con cui non mi sentivo in contatto. Mi stavo rovinando dietro questa relazione. Ogni giorno mi sentivo scaricata di energia, risucchiata. Quando uscirò da qui penso che mi devo perdonare tante cose che ho accettato in questo rapporto. Quando vedevo una premura, un’attenzione in più mi sentivo strana perché io non ero abituata a quello. L’anormalità per me era diventata normalità”.

Dal suo canto Manuel ha dichiarato: “Quando l’ho vista ho capito che fosse molto arrabbiata, ma non nascondo che mi ha fatto piacere rivederla. Era un puzzle che dovevo riempire. Io l’ho riempito tutto, ho pensato a 360 gradi quale poteva essere la decisione più giusta per me e per lei. Facendo un bilancio la cosa che mi mancava di più era la mia libertà. Mi è venuto da piangere nel momento in cui stavamo prendendo quella decisione perché so che con quella decisione l’ho persa definitivamente. Francesca è stata importante per me e lo sarà sempre”.