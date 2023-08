Temptation Island, Giuseppe e Gabriela stanno ancora insieme? Foto shock

Temptation Island è uno dei reality più amati e seguiti dal pubblico. Tutte le estati ormai il pubblico di Canale Cinque aspetta con trepidante attesa il reality che mette alla prova l’amore tra varie coppie.

L’edizione di quest’anno di Temptation Island vede mettersi in gioco sei coppie, che sono: Giuseppe e Gabriela, Mirko e Perla, Ale e Federco, Manu e Isabella, Daniele e Veronica e Alessia e Davide. Quest’anno le coppie hanno fatto verificare un evento che non si è mai verificato prima: nessuna delle coppie è arrivata al falò finale dopo 21 giorni, ma tutti hanno chiesto falò di confronto anticipati. Il viaggio nei sentimenti delle coppie si è concluso in anticipo e dunque non abbiamo potuto vedere i weekend tra i fidanzati e i single.

La prima coppia che in questa edizione di Temptation Island 2023 a lasciare il gioco è stata quella di Manu e Isabella e solo qualche giorno dopo è toccato a Giuseppe e Gabriela. Scopriamo qui qualcosa in più sulla coppia.

Giuseppe e Gabriela stanno ancora insieme?

Giuseppe e Gabriela hanno inizialmente lasciato i rispettivi villaggi da single. Troppo duri sono stati i video che entrambi hanno visto, la fidanzata Gabriela si è baciata con il single Fouad. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ed il suo fidanzato ha chiesto il falò.

Al falò di confronto i due si sono duramente scontati tanto che Filippo li ha più volte invitati alla calma. I due dopo essersi confronti hanno deciso che il loro percorso all’interno dei rispettivi villaggi li ha portati su strade differenti. Così i due fidanzati di Salerno hanno deciso di lasciare da soli il programma.

Il giorno dopo entrambi hanno chiesto un nuovo confronto. Qui si sono nuovamente parlati, Giuseppe ha confessato alla sua fidanzata il tradimento e tutto quello che lei sempre ha sospettato in questi sette anni di amore, nonostante lei abbia solo 19 anni.

Alla fine Giuseppe e Gabriela hanno deciso di ricominciare da zero e dunque sono usciti nuovamente insieme e pare innamorati più che mai.

Dopo un mese Giuseppe e Gabriela si sono lasciati?

Questa sera, lunedì 31 luglio, va in onda su Canale Cinque l’atto finale di questa stagione di Temptation Island. Gabriela e Giuseppe si sono lasciati o stanno ancora insieme?

La single cui si era avvicinata Giuseppe ha minacciato di mostrare delle foto shoccanti che distruggerebbero una coppia. Scopriamo qui tutta la verità.