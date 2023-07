Temptation Island: tentatrice Greta chi è? Mirko, età, lavoro, Instagram

Temptation Island: tentatrice Greta chi è? Questa sera, lunedì 24 luglio, va in onda la penultima puntata del reality più amato dell’estate e come la scorsa puntata tra i protagonisti assoluti c’è la coppia formata da Mirko e Perla.

I due fidanzati stanno affrontato questo viaggio nei sentimenti con non poche difficoltà ed entrambi si sono molto avvicinati a due single dei rispettivi villaggi. Sia Mirko che Perla restano sempre molto sconvolti dai video che gli vengono fatti vedere e le loro reazioni sono molto dure. Il fidanzato originario di Rieti si sta avvicinando sempre più alla tentatrice Greta, scopriamo qui qualcosa in più su di lei.

Chi è la tentatrice Greta?

Greta Rossetti è una tentatrice di Temptation Island ed è la ragazza che sta tentando il fidanzato di Perla, Mirko. Pare che tra i due ci sia molta affinità e che tra loro si stia andando un po’ oltre il semplice rapporto di conoscenza.

Greta Rossetti nasce a Monza, in provincia di Milano, il 6 novembre 1998, ha 24 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. La giovane ha da alcuni anni iniziato a lavorare nel mondo della contabilità, ma ha una grande passione anche per il mondo dello spettacolo.

La giovane tentatrice non è nuova al mondo della televisione ed infatti è anche una conduttrice televisiva, conduce alcune trasmissioni che vanno in onda su Sportitalia. Greta sta acquisendo sempre più popolarità grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, dove è una delle tentatrici che si sta facendo più notare.

La giovane nel villaggio dei fidanzati non ha attirato l’attenzione solo di Mirko, ma anche il fidanzato di Francesca, Manuel era apparso molto interessato alla giovane tentatrice, ma lei si è poi avvicinata di più al giovane di Rieti.

La presentazione della tentatrice

Ecco come la giovane si è presentata: “Ciao, sono Greta ho 24 anni e vengo da Monza. Nella vita lavoro nell’azienda dei miei genitori, mi occupo della parte contabile. Nel tempo libero amo stare con la mia famiglia, a cui sono legata particolarmente, e con i miei cagnolini, ne ho cinque. Pratico palestra come hobby e faccio equitazione. Penso che un uomo venga attratto da me dallo sguardo. Tra dieci anni mi vedo mamma, con la mia famiglia e con i miei tre bambini. Io ho proprio il senso della famiglia da quando sono piccola”.

Greta Rossetti ha un account privato su Instagram dove ha al momento 169 mila followers.