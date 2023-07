Yellowstone serie TV, dove vederla – Ecco cosa è accaduto sul set

Yellowstone è una serie TV di grandissimo successo che negli anni ha appassionato milioni di telespettatori. La fortunata serie torna da questa sera, domenica 23 luglio, in onda in prima serata su La 7 ed è così possibile vederla in chiaro. La programmazione prevede la messa in onda dalla prima alla quinta e conclusiva stagione.

Yellowstone è una serie televisiva statunitense di genere western e drammatico, girata dal 2018 al 2023 ed è creata da Taylor Sheridan e John Linson.

Yellowstone: trama

Yellowstone racconta le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana. Il loro è il più grande ranch dello Stato ed è minacciato da vari costruttori che sono alla ricerca con l’adiacente parco nazionale di Yellowstone e con la locale riserva indigena. I costruttori avrebbero intenzione di costruire un casinò nella vicina riserva indiana ed ovviamente ciò metterebbe a rischio il loro tradizionale stile di vita. Il patriarca John Dutton è dunque disposto a tutto pur di impedire che ciò accada.

Il successo della serie tv è grandissimo, ma la prima stagione era nata un po’ in sordina e solo con le serie successive ha ottenuto un successo enorme, fino a raggiungere picchi di 12 milioni di telespettatori nelle ultime due stagioni.

Yellowstone: cast

La serie tv Yellowstone vanta un cast di eccezione tra cui:

Kevin Costner è John Dutton

è Luke Grimes è Kayce Dutton

è Kelly Reilly è Beth Dutton

è Wes Bentley è Jamie Dutton

è Cole Hauser è Rip Wheeler

è Kelsey Chow è Monica Dutton

è Brecken Merril è Tate Dutton

è Jefferson White è Jimmy Hurdstrom

è Danny Huston è Dan Jenkins

è Gil Birningham è Thomas Rainwater

è Ian Bohen è Ryan

è Denim Richards è Colby

è Forrie J. Smith è Lloyd Pierce

Yellowstone: cosa è accaduto sul set

La serie televisiva che ha appassionato milioni e milioni di telespettatori è giunta alla stagione finale, pare infatti che quinta sia anche l’ultima stagione. Tutti i problemi sembrano essere legati al protagonista, nel senso che Kevin Costner vorrebbe dedicare sempre meno tempo alle riprese della fortunata serie TV. Questa notizia è poi stata smentita sia dall’avvocato dell’attore e dalla produzione.

Il successo di Yellowstone è grandissimo tanto che sono stati già fatti due prequel ed è previsto un sequel e uno spin off per continuare a scoprire di più sui protagonisti della serie.