Pavarotti prima moglie – Le dichiarazioni shock sul loro matrimonio: “Nessuna intimità”

Pavarotti prima moglie, chi è? La prima moglie di Luciano Pavarotti è Adua Veroni, la donna questa sarà sarà protagonista della prima serata di Rai Tre in quanto ospite al programma Le Ragazze condotto da Francesca Fialdini.

In prima serata su Rai Tre e per tutte le domeniche di questa estate andranno in onda le replica del programma tutto al femminile della nota giornalista.

Scopriamo qualcosa in più sulla donna e sul matrimonio tra lei ed il cantante lirico.

ADUA VERONI: chi è la prima moglie di Luciano Pavarotti?

Adua Veroni è stata la prima moglie del tenore ed il loro amore è durato ben 41 anni. Il loro amore è nato quando lei e Luciano Pavarotti erano solo che dei ragazzini, lei aveva 16 anni e lui 17. Si sono conosciuti in città, in quanto entrambi sono originari di Modena e tra loro c’è stato amore a prima vista.

Il loro è stato un amore fortissimo ed il loro matrimonio è durato moltissimi anni. Dal loro amore sono nate tre figlie: Lorenza, Cristina e Giuliana.

In più occasioni Luciano Pavarotti ha espresso parole di grande amore e di grande elogio per la sua prima moglie.

“L’Adua è la donna della vita. Questa è la donna che diventerà mia moglie, ho pensato la prima volta che l’ho vista. A volte il cuore impazzisce che nemmeno il debutto in America”. Queste le parole del tenore dedicate alla sua prima moglie.

La coppia è convolata a nozze quando avevano 25 anni ed insieme hanno costruito una splendida famiglia.

Adua Veroni è stata accanto al marito per molti anni e gli è stata accanto negli anni, lo ha sostenuto e lo ha aiutato. Lei è stata per anni il suo agente. Nel 1996 arriva però per loro il divorzio, è stato decisivo l’incontro del tenore con la giovanissima Nicoletta Mantovani, che è poi diventata sua moglie.

Le dichiarazioni della prima moglie di Pavarotti

Adua Veroni ha in più occasioni parlato del suo amore con il tenore ed anche del loro matrimonio. La donna non ha nascosto le difficoltà di dividere la vita con un uomo così famoso. “Non c’era intimità, non un momento”. Queste le parole della donna che diceva che ovunque andassero come famiglia venivano attratte moltissime persone.