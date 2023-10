Questo conto corrente ti rimborsa parte della spesa per ogni acquisto e ha zero spese

Il conto corrente resta una principale forma di strumento economico/finanziario atto a gestire il proprio denaro nella maniera più utilizzata dai privati cittadini ma non solo: anche figure professionali fanno ricorso a varie categorie di conto, che oggi costituisce una realtà meno “impegnativa” nei costi rispetto al passato. Nel compendio delle possibilità effettive di scelta del conto corrente, esistono alcune tipologie che sono particolarmente utili come questo, che rimborsa una parte della spesa di ogni acquisto, e mantenendo una politica zero spese.

Il conto corrente online, grazie alla digitalizzazione dei servizi che sono sempre meno dipendenti da un contesto prettamente legato alle filiali, da diversi anni risulta essere più conveniente dal punto di vista della gestione e dei costi, oltre che nell’utilizzabilità quotidiana, sfruttando l’home banking ossia la possibilità di gestire gran parte delle operazioni direttamente dal proprio smartphone.

I conti corrente a zero spese sono oramai comuni ed anche le banche più antiche si sono da tempo adattate ai tempi, offrendo opzioni gratuite, ma altre si sono spinte oltre: è il caso del conto BBVA che permette, una volta aperto non solo di non avere costi effettivi ma di poter ottenere qualche forma di “guadagno” vero e proprio, anche di tipo differenziato in modo tale da ricevere una “ricompensa” sotto forma di cashback.

Oggi esistono varie tipologie di conto corrente a zero spese che permettono di ottenere vari vantaggi operativi in modo semplice sulle somme depositate. Pochi però sono muniti di un cashback in termini effettivi che permette per un periodo di tempo definito, un “rimborso” sulle spese effettuate.

Banca BBVA è seconda più grande banca spagnola, dietro il Banco Santander ed oggi è operativa in oltre quaranta paesi, in Italia è arrivata nel 2021 e da subito ha avuto una politica vantaggiosa per i clienti: non ha grandi filiali fisiche in Italia e questo permette di ridurre i costi, e fin dall’inizio del secolo ha improntato una politica molto “digitale”, permettendo ai nuovi fruitori del conto di ottenere nuovi vantaggi rispetto alla concorrenza.

Aprendo un conto BBVA a zero spese utilizzando il sito ufficiale si attiva anche il  Gran Cashback 20% BBVA ti rimborsa il 20% su tutte le spese del primo mese, fino a 500€, cashback che come è noto è una forma di “ritorno”, una forma di rimborso effettivo che viene addebitato in questo caso alla fine del mese, precisamente dopo l’attivazione della promozione. Rispetto ad altre proposte di banche simili, questo si attiva automaticamente per tutti gli acquisti e abbonamenti online e offline e non ha bisogno di una forma di “attivazione manuale” ma viene semplicemente portato a compimente in automatico, senza dover fare nulla. Tra gli altri vantaggi del conto a zero spese spicca la remunerazione che permette di ottenere fino al 2025 un “ritorno” in termini di interessi fino al 4%.

Una volta terminato il mese del 20 % di Cashback, si attiverà in automatico il Cashback 5% Shopping che permette di ottenere fino a 10 euro al mese dopo aver acquistato su portali di shopping online.

E’ anche concepita la funzione “Passaparola” che permette di ricevere 20€ per ogni persona che inviti e apre un Conto Corrente Online BBVA, fino ad un massimo di 200€, con il soggetto che riceve invece 10 euro come “bonus” al momento dell’apertura di un conto.