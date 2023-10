Quanto costa oggi un Rolex nuovo? Ecco i nuovi prezzi super convenienti

Il Rolex è molto di più di una “comune” forma di orologio di lusso, che generalmente risulta essere non così raggiungibile per ragioni economiche: costituisce un vero e proprio standard estetico ma anche una vera e propria considerazione di oggetto di culto. Esistono numerosi modelli oramai divenuti iconici, ma oggi quanto costa un Rolex nuovo? A dispetto della nomea di “brand irraggiungibile” per molti, Rolex risulta essere accessibile anche se non si punta sui modelli non di “punta”.

Rolex esiste da circa un secolo pieno, essendo stata fondata da un imprenditore tedesco Hans Wilsdorf, durante i primi del 900. Inizialmente la produzione era quasi a livello amatoriale ma estremamente precisa e di lusso, concepita per facoltosi clienti, Rolex ha avuto il merito di far diventare il concetto stesso dell’orologio da polso qualcosa di popolare, in un’epoca ancora molto diversificata in cui erano soprattutto gli orologi da taschino a costituire buona parte del mercato.

Rolex in particolare dagli anni 30 ha iniziato l’opera di diversificazione dei modelli spesso legando particolari tipologie a utenze specifiche, come ad esempio le gare automobilistiche ma anche utilizzi molto seri come ad esempio fornire agli aviatori britannici durante la seconda guerra mondiale. Con il secondo dopoguerra, in particolare tra gli anni 50 e 60 sono state concepite tantissime versioni degli orologi Rolex, ad esempio è nato il Daytona, il GMT, oppure l’Explorer.

Sono proprio questi, generalmente parlando i modelli più ambiti e riconoscibili anche da parte di chi non ha una grande conoscenza e “passione” dell’ambito generale degli orologi, i prodotti del brand sono così diffusi e diversificati che è realmente difficile valutarli solo come “orologi”, quasi sempre chi li acquista sceglie di farlo per una questione di opportunità di investimento oltre che per il fattore estetico e di impatto culturale.

Rolex per molti, quasi tutti, significa “lusso” e “sfarzo” ma anche stile, questi orologi sono anche spesso considerati difficilmente raggiungibili. Esistono però modelli altrettanto esteticamente appaganti in grado di costare cifre tutto sommato non proibitive per tutti

Infatti molti modelli storici come i vecchi Daytona ad esempio, possono valere addirittura di più di altri modelli nuovi, meno considerati. Ma se si vuole avere un Rolex nuovo si può senz’altro scegliere modelli più semplici ma non per questo meno curati, senza spendere cifre astronomiche, utilizzando i rivenditori ufficiali. Spesso con questi è possibile ottenre anche prezzi vantaggiosi per i cosiddetti modelli a Km 0 ossia formalmente acquistati tempo addietro ma mai indossati, acquistabili a prezzi sensibilmente minori rispetto a quelli di listino.

Se un Daytona nuovo non costa meno di 14 mila euro, altri modelli come il Rolex Datejust possono essere acquistati a seconda delle referenze (le tipologie di modelli specifici) da circa 2500 euro fino a 6500 euro, ma anche altri esemplari nuovi come il Submariner hanno costi che “viaggiano” tra i 3200 euro fino a 9000 euro, i Rolex Air King valgono da circa 3500 euro nuovi fino a superare in alcuni casi il “tetto” dei 10 mila euro.

Spesso sono molti a puntare su questi modelli storici ma che continuano ad essere prodotti in referenze specifiche, così da ottenere quello che può essere, nel corso degli anni un guadagno: molti esemplari infatti ritornano di moda, e con le tradizionali leggi di mercato, anche i prezzi dell’usato tendono a lievitare verso l’alto.