Nuova vincita da 1 milione di euro in questo tabacchino

Le scommesse di ogni tipo ed il gioco d’azzardo fanno parte della medesima categoria di attività ludiche che permettono seguendo probabilità distinte, di ottenere vincite in denaro. In Italia inseguire una vincita importante costituisce qualcosa di molto comune, ed a cadenza relativamente regolare capita di assistere ad una vincita come quella recente, da 1 milione di euro che è stata ufficializzata in un particolare tabacchino.

Oggi infatti sono oramai prevalentemente gli esercizi come i tabaccai, le ricevitorie ed i bar che sono disposti sia alla possibilità di giocare forme di gioco di ogni tipo, dal tradizionale Lotto, passando al Superenalotto e derivati come il MillionDay, che risulta essere proprio la forma che ha permesso ad un fortunatissimo giocatore di ottenere 1 milione di euro, che costituisce una delle varianti potenzialmente in grado di ottenere un premio crescente in denaro, indovinando i numeri estratti ad ogni estrazione.

Come dice il nome stesso, permette di ottenere un milione di euro, cifra che è stata vinta per la 269° volta dall’attivazione del MillionDay, che esiste dal 2018, vinto stavolta da un cittadino che ha giocato il mix di numeri giusto in una ricevitoria presso Alessandria, in Piemonte. La combinazione risulta essere quella tradizionale: indovinando 5 numeri sui 55 che sono anche il requisito unico per ottenere il premio massimo che è proprio quello da 1 milione di euro.

La cinquina giusta è stata di 3, 5, 6, 17 e 31, vinti non lontano da una località che circa un decennio prima aveva portato una vincita ingente di un 6 al Superenalotto da circa tredici milioni di euro.

Le lotterie ad estrazione risultano essere una delle forme di gioco maggiormente remunerative per lo Stato e per le aziende che si occupano di queste attività . Attraverso il MillionDay finora oltre 260 persone dal 2018 in poi hanno ottenuto 1 Milione di euro, che segue la falsariga di altre forme di attività ad estrazione che sono molto popolari in Italia da sempre.

Ogni tipologia di gioco concepito sulla lotteria ad estrazione necessita di un compendio di regole definite stabilite dalla statistica, così da apparire più trasparenti nel loro funzionamento: forme di attività ludiche come questa se non ben regolamentate possono infatti incenvitare la tanto discussa, soprattutto in questo periodo, ludopatia chiamata anche più correttamente sindrome da gioco d’azzardo che è un problema a più livelli: il MillionDay risulta essere un gioco concepito su una forma di estrazione continua quindi a differenza ad esempio del Superenalotto, che è organizzato su 3 giorni a settimana, questo non accade per il MillionDay che è formalmente sempre disponibile.

Le possibilità di vincita sono meno cospicue ma comunque più probabili, anche se l’importo massimo è di “solo” 1 milione di euro, contro il montepremi potenziale del Superenalotto che ha raggiunto vette superiori ai 370 milioni di euro. Non a caso quest’ultimo, attivo dal 1997 ha visto poco meno di 120 “massimi vincitori” ossia personalità che hanno ottenuto il 6, mentre come accennato già più di 260 vincitori “massimi” del MillionDay hanno vinto la “cifra massima” in un numero di anni comunque inferiore.