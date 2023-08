Prugne secche tossiche per la salute ecco il perché. In molti consumano questo alimento in maniera abituale, ma ovviamente il consumo di prugne secche ha sia benefici che controindicazioni. Vediamo qui nel dettaglio.

Le prugne secche

Le prugne secco sono un alimento molto commercializzato e consumato dall’intera popolazione mondiale. Queste si ottengono dalla disidratazione di una delle più note varietà di prugne europee che essendo ricca di zuccheri viene commercializzata senza l’aggiunta di saccarosio.



Questi frutti sono in grado di fornire al nostro organismo sia fibre solubili che fibre non solubili. Le prugne secche sono ricche di carboidrati per la loro ricchezza di fibre ed antiossidanti e non causano obesità. Ad ogni modo l’indice glicemico delle prugne secche è veramente molto basso.

I benefici e le controindicazioni delle prugne secche

Le prugne secche sono considerate un forte alleato per la salute, ma hanno delle forti controindicazioni.

Innanzitutto le prugne sono un valido alleato per la salute intestinale in quanto hanno un potere lassativo sul nostro organismo.



Tra gli altri benefici delle prugne secche c’è quello di migliorare la salute del fegato, generare sazietà ed abbassare i livelli di glucosio nel sangue.

I benefici sono molteplici, ma altrettante sono le controindicazioni. Un uso improprio e comunque eccessivo delle prugne secche può essere tossico per il nostro organismo. La presenza di acrilammide, che è considerata neurotossica, può determinare un rischio per la salute.

L’acrilammide non si trova naturalmente nel cibo, ma si forma quando viene cotto a temperature superiori a 100 gradi. Nonostante il procedimento di essiccazione delle prugne non richieda temperature così elevate esiste il rischio che tale sostanza sia in qualche modo prodotto.

Una ulteriore controindicazione dell’assunzione di prugne secche sta nell’elevata presenza di zucchero nelle prugne secche. Questo elemento può determinare delle problematiche di salute a chi è intollerante al fruttosio. Quindi assumere una quantità eccessiva di prugne secche può determinare dolori intestinati.

