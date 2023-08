Chi è Balogun, l’attaccante vicino all’Inter? Età, ruolo, prezzo, caratteristiche, stipendio, Instagram

Inter che prosegue con la campagna di rinforzamento del reparto avanzato, dopo le vicissitudini che hanno portato il definitivo addio al ritorno di Lukaku, pare essere Folarin Balogun l’obiettivo numero uno per la compagine nerazzurra, fortemente intenzionata a ringiovanire la rosa mantenedo alto il livello.

Dopo il “tradimento” che ha portato Romelu Lukaku di fatto a rinunciare a vestire la casacca dell’Inter, il club meneghino aveva messo nei propri obiettivi il cartellino di Gianluca Scamacca, 24enne centravanti cresciuto tra Roma e Sassuolo, di proprietà ad oggi del West Ham, ma fortemente intenzionato a ritornare in Italia: dopo i primi contatti, il club milanese non ha però effettuato lo scatto decisivo ed oggi sembra essere l’Atalanta ad essere molto vicina al giocatore.

L’intenzione da parte della dirigenza nerazzurra è però quella di portare a Milano sponda nerazzurra un attaccante di qualità anche in prospettiva futura da affiancare a Lautaro Martinez ed al neo arrivato Marcus Thuram: l’indiziato sembra essere un vecchio “pallino” del DS Ausilio, ossia Folarin Balogun, attacccante statunitense ma di passaporto inglese di proprietà dell’Arsenal, club dove è “nato calcisticamente” e che ancora oggi ne detiene il cartellino.

Folarin Balogun, con la casacca dell’Arsenal, obiettivo dell’Inter

Nato nel 2001, Balogun ha fatto tutta la trafila dei Gunners fino ad approdare in prima squadra il 29 ottobre 2020 in occasione dell’incontro di Europa League contro il Dundalk. E’ un attaccante non particolarmente alto (178 cm) ma molto agile e sufficientemente tecnico da sgusciare con buona agilità tra i difensori avversari essendo anche dotato di ottime qualità atletiche: dopo una prima esperienza in prestito presso il Middlesborugh dove ha accumulato nel 2022 poco meno di 20 presenze e 3 reti.

Molto più impattante la stagione in prestito con il Reims, nel massimo campionato francese dove ha fatto evidenziare doti di bomber vero, con 22 reti in 39 presenze totali tra campionato e coppe, prima di fare ritorno alla “base”. L’Arsenal è in sovrabbondanza di punte e con l’offerta giusta il club londinese potrebbe decidere di cedere il giocatore a titolo definitivo anche se la Premier League è una bottega cara e potrebbero non essere sufficienti i 30 milioni offerti per Scamacca per accontentare l’Arsenal, che attualmente non è intenzionato a scendere sotto i 40 milioni.

La questione stipendio è alla portata dell’Inter, considerando che la scorsa stagione il giovane ha incassato 200 mila euro lordi al mese, 80 mila dal Reims e 120 mila dall’Arsenal.

Starà all’Inter decidere se puntare effettivamente sul giovane statunitense dopo l’affare Thuram.

Su Instagram conta già oltre 390 mila followers, con molti tifosi che hanno già “invogliato” il giovane ad approdare all’Inter nei commenti.