Vitamin Drip: cos’è e a cosa serve: la terapia adottata dai vip Belen, Ferragni…

Vitamin Drip è la nuova terapia per rigenerarsi che da conquistato tutti i vip, da Belen Rodriguez a Chiara Ferragni, tutti si affidano a questa terapia. Vediamo qui cos’è, a cosa serve, quali sono i benefici e qual è la composizione.

Gli influencer ed i personaggi famosi oramai creano tendenza su ogni cosa, a partire dagli outfit, dalle borse, al make up fino alla beauty routine. Tutti vogliono così seguire quelle che sono le tendenze dettate dai vip. Una delle ultime novità è la Vitamine Drip, ma cosa è? A cosa serve?

Vitamin Drip cos’è e a cosa serve?

La Vitamin Drip è una terapia che viene somministrata endovena che consiste nel fare delle flebo di vitamina D. Pare che tutti i vip siano affascinati da questa terapia e pare che ne facciamo ricorso Chiara Ferragni, Belen Rodriguez ed anche Tommaso Zorzi. Vediamo di cosa si tratta.

Questa terapia consiste in una terapia con micronutrienti in via endovena e consiste nella somministrazione di un’alta dose di minerali e vitamine direttamente nel sangue. Con questa terapia i nutrienti vengono assorbiti più rapidamente ed in dosi più cospicue, mentre il corpo senza questo incentivo assorbe i nutrienti più lentamente ed in dosi più ridotte.

La terapia Vitamine Drip è stata promossa con un vero e proprio trattamento negli ultimi anni. Pare che le malattie che possano essere curate con tale terapia siano: il diabete, l’asma, la depressione e l’ansia, l’emicrania, la disidratazione e varie malattie cardiovascolari.

Qual è la composizione della Vitamin Drip?

La Vitamin Drip pare sia composta da vitamine e sali minerali. In particolare e più dettagliatamente pare contenga: dai 2 ai 5 ml di magnesio, da 1 a 3 ml di calcio, da 1 ml di vitamina B6, 1 ml di vitamina B12, un ml di vitamina B5 e dai da 4 a 20 ml di vitamina C.

Anche nel mondo sono numerose le celebrità che hanno fatto ricorso alla Vitamin Drip. TRa di loro vediamo: Rihanna, le sorelle Kardashan e moltissime altre.