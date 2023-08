Stefano De Martino la nuova fidanzata, chi è Beatrice Vendramin? età, altezza, Giacomo

Stefano De Martino la nuova fidanzata, chi è Beatrice Vendramin? Il famoso conduttore ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi archiviato nuovamente il matrimonio con Belen Rodriguez ha trovato già una nuova fiamma. Secondo le indiscrezioni la nuova fiamma di Stefano De Martino sarebbe l’influencer Beatrice Vendramin. Scopriamo qui tutto su di lei e su come sarebbe nato il loro amore.

Stefano De Martino, la nuova fidanzata chi è?

La nuova fiamma di Stefano De Martino sarebbe Beatrice Vendramin. Al centro di tutti i rumors è al momento ancora il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, al momento non ci sono conferme da parte dei diretti interessati della fine del loro matrimonio.

Entrambi i personaggi televisivi però non portano più la fede nunziale ed entrambi sono stati visti con altre compagnie e dunque il tutto fa presumere che la coppia sti attraversando un nuovo momento di crisi.

Beatrice Vendramin chi è?

Beatrice Vendramin nasce a Milano il 15 giugno 2000, ha 23 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. La giovane è un’attrice, cantante e modella italiana, ma anche una tiktoker ed influencer molto nota. Su Instagram può vantare circa un milioni di followers.

Beatrice Vendramin è stata in passato la fidanzata di Fred De Palma, il loro amore è durato per ben tre anni, loro si sono conosciuti nel 2019. Inoltre la giovane è stata fidanzata con Giacomo di Mare fuori. Il suo successo inizia molto presto, a soli 15 anni è stata tra le protagoniste di Alex&Co su Disney Channel.

Nel 2016 ha debuttato al cinema con Come diventare grandi, nonostante i genitori, nel 2017 ha poi recitato in Non dirlo al mio capo 2.

Ora il suo nome è affiancato a quello di Stefano De Martino e pare che tra i due sia scoccato l’amore. Al momento non ci sono né conferme né smentite, sono sttai Fabrizio Corona ed Amedeo Venza a lanciare questo scoop dell’estate 2023.