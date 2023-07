Oroscopo domani 29 Luglio 2023 Paolo Fox e Branko, tutti i segni

Nuovo weekend in vista per i segni zodiacali esaminati da Paolo Fox e Branko, due tra le personalità più famose e spiccatamente uniche per metodi comunicativi, anche se gli stili sono sensibilmente diversi così come le tipologie di consigli e previsioni, quindi è decisamene tempo di oroscopo.

Paolo Fox

Ariete – Un po’ troppo evidente la tendenza di “fare le vittime”, discutendo del proprio punto di vista senza esaminare quelli degli altri. Condizione da migliorare.

Toro – Momento di grandi cambiamenti per Toro, profilo che necessiterà di alcuni giorni di riposo e “metabolizzazione” per comprendere il tutto in modo efficiente. In questo lasso di tempo, vietati gli azzardi.

Gemelli – Gemelli sarà un ottimo confidente, anche se non per forza il profilo sarà “gentile” o particolarmente dotato di tatto. Costituirà nelle prossime ore la tipica presenza che è “rude” ma giusta.

Cancro – Cancro non è un profilo particolarmente geloso del proprio possedimento, ma in questi giorni per quache particolare motivo si rivelerà proprio per questa partitcolare natura: chiunque anche solo per fini informativi proverà ad apparire anche solo leggermente intrusivo, sarà praticamente attaccato verbalmente.

Leone – Leone necessiterà di una robusta pausa, sia dal punto di vista mentale ma anche lavorativo: il profilo non si trova in una condizione sufficientemente forte per contrastare un possibile, anzi decisamente probabile confronto umano. Per ora quindi la soluzione migliore sarà quella di posticipare direttamente il confronto.

Vergine – Condizione in miglioramento per vergine, al nettto di qualche atteggiamento poco responsabile del segno. Le velleità lavorative del segno saranno troppo ambiziose, mentre il senso di responsabilità non sarà ai massimi storici.

Bilancia – Così così lo stato della Bilancia, che farà “orecchie da mercante” in quasi ogni forma di critica che verrà posta nei suoi riguardi, anche quelle fondamentalmente utili al suo operato. Bilancia avrà anche possibile poca voglia di “sbattersi” e cercare quindi di migliorare.

Scorpione – Momento un po’ piatto per Scorpione, che potrà comunque contare su una buona concentrazione generale, da sfruttare però un po’ per volta e senza sovraccarichi di sorta.

Sagittario – Stimolante la giornata di domani per Sagittario, che potrà indubbiamente avere un buon seguito trattandosi di questa di una personalità che è abbastanza trascinante dal punto di vista mentale.

Sarà facile restare affascinati da ciò che Sagittario sarà pronto a fare o dire.

Capricorno – Facilità nel far “scattare i nervi” da parte del Capricorno, come di consueto per il segno sarà difficile accorgersi di questa condizione, Capricorno continuerà a pensare di essere dalla parte della ragione.

Acquario – Momento un po’ malinconico per Acquario che però non starà a significare per forza qualche risvolto negativo, quanto più un forma di maggiore empatia nei confronti delle problematiche altrui. Attenzione a non sovraccaricarsi di responsabilità.

Pesci – Fase positiva per riconsiderare gli investimenti recenti. Riconsiderare non significa necessariamente doverli già cambiare, per questo sarà meglio attendere.

Branko

Ariete – Condizione fisica in miglioramento da parte di Ariete, che potrà contare su una lucidità sensibilmente maggiore ma comunque non sufficiente per prendrere decisioni in poco tempo, queste saranno materia della prossima settimana.

Toro – Giornata rilassante in vista, pochi picchi, ma nessun “problema seiro”. Sarà difficile trovare gli stimoli ma forse è meglio così: Toro non potrà che essere favorito da una condizione di questo tipo.

Gemelli – Calma che pian piano sta arrivando per Gemelli, sentimento che sarà anche percepibile dal punto di vista sensoriale da parte degli altri. Nella giornata di domenia probabilmente il momento migliore ma alcune piccole pratiche saranno estinguibili già nelle prossime 24 ore.

Cancro – Novità in amore per Canrcro, personaità pronta a trarre benefici anche al di fuori del profilo personale. Per questo motivo una parola in più nella vita del Cancro avrà un particolare valore.

Leone – Leone è moolto vicino alla risoluzione di un picolo problema, divenuto progressivmaene pi difficile da risolvere, anche se Leone avrà tentato nel corso del tempo a fare “finta di niente”. E’ arrivato il momeno di occuparsene.

Vergine – Stress all’orizzonte, anche se non sarà affatto semplice comprenderne la causa, probabilmente queestat condizione è figlia della stanchezza unita a qualche form di fraintendimenti.

Bilancia – Bilancia potrebbe dover sobbarcarsi parte del lavoro lasciato in sospeso da parte di uno o più colleghi hanno lasciato in sospeso, condizione sicuramente frustrante ma che sarà inutile da nascondere se Bilancia sarà pronto a lamentarsene con regolarità.

Scorpione – Capacità di giudizio in aumento, elemento fondamentale in questa fase del mese: a Scorpione sarà richiesta una dose di azione sul lavoro maggiore dal normale, condizione così potenzilalmente favorevole da far aumentare l’autostima.

Sagittario – Non sarà completamente passato il momento “egoista” , fattore non banale anche perchè sono previsti alcuni confronti, ed in questa fase la compagnia del Sagittario non sarà sicuramente semplice da corrispondere.

Capricorno – Molta fatica a mantenere la concetrazione, a causa di alcuni possibili fraintendimenti tra le parti: il lavoro del resto proporrà poche novità in senso effetivo, ma “prosciugherà” energie con regolarità fino a tarda sera.

Acquario -Acquario è un po’ troppo severo con gli altri ma anche nei propri riguardi, alzare l’asticella va bene, a patto di non aver a che fare con una sorta i “mini dittatore”.

Pesci – Sarà il caso di fare un po’ di “spazio” tra le amicizie che realmente meritatno l’attenzione del Pesci e chi invece trae solo benefici senza obblighi di sorta.