Pooh: Un attimo ancora, concerto, Riccardo Fogli la lite furibonda, Patty Pravo

Pooh Un attimo ancora è il documentario sulla band che va in onda in replica questa sera, giovedì 27 luglio, in prima serata su Rai Tre. Qui si racconta la storia della band che racconta l’amicizia tra i componenti della band ed anche degli amici scomparsi.

Scopriamo qui qualcosa in più sui Pooh, sulla lite con Riccardo Fogli e l’influenza di Patty Pravo.

I Pooh: la storia e i componenti

I Pooh sono la storia della musica italiana, sono una della band più attive sul piano musicale. Inizialmente la band presentava anche Riccardo Fogli nella formazione, dal 1966 al 1973. I componenti storici del gruppo musicale sono: Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Stefano D’Orazio.

Tra loro c’è sempre stata anche una grandissima amicizia fatta di grandi risate ma anche e soprattutto di grande rispetto.

Perché Riccardo Fogli ha lasciato il gruppo? La lite

Riccardo Fogli ha fatto parte della band per sette anni, quando poi ha deciso di abbandonare il gruppo. La spiegazione che è stata data inizialmente è stata che l’abbandono è stato scaturito dal fatto che Riccardo Fogli non riuscisse ad accettare che ci fosse una predilizione della voce di Roby Facchinetti, rispetto alla sua, da parte del manager.

Questa spiegazione però non ha mai convinto nessuno. In realtà l’abbandono del gruppo da parte di Riccardo Fogli è stato causato da Patty Pravo. Entrambi erano sposati ed iniziarono una relazione clandestina ed allora la scelta o la passione con Patty Pravo o il gruppo. A questo punto il cantante ha lasciato la band ed ha proseguito la carriera da solista.

Pooh, Un attimo ancora: anticipazioni

I Pooh con la musica hanno fatto al storia della canzone italiana. La band è un caposaldo della musica italiana ed in cinquant’anni di attività le loro canzoni hanno fatto da sfondo alle storie di vita di moltissime persone. La loro musica è cura, è consolazione, è familiarità e molti sono i fan della band.

Il docu film racconta la loro storia, la loro amicizia ed anche l’allontanamento. Qui sentiremo i musicisti raccontare l’origine del loro nome, in un primo momento la band aveva preso i nome di Jaguars, ma poi hanno cambiato nome ispirandosi a Winnie the Pooh.