4000 euro per questa edizione delle mille lire con Maria Montessori [FOTO]

La mille lire con Maria Montessori è indiscutibilmente l’emissione “simbolo” dell’ultima parte della “carriera” della lira nostrana, sul web viene legata a periodi non così lontani ma oramai distanti, in quanto dal 2002 come tutte le altre emissioni è divenuta fuori corso. Ma può valere effettivamente così tanto?

La storia della lira italiana è indiscutibilmente ricca ed interessante sotto molti punti di vista, in quanto moltissime varianti conosciute oltre ad essere entrate di diritto nell’immaginario collettivo, sono anche indiscutibilmente interessanti sotto il profilo collezionistico. Un esempio è sicuramente la celeberrima mille lire con il volto di Maria Montessori, che ha avuto una diffusione a dir poco capillare nell’ultima parte di ventesimo secolo.

Non è indubbiamente stata l’emissione più longeva della storia italiana, in quanto è stata prodotta dai primi anni 90 fino al 1998 ma diffusa in quantità importanti fino a pochissimo prima dell’uscita di scena dell’intera valuta.

Quanto valgono le mille lire con Maria Montessori?

Maria Montessori è stata una figura importante nel contesto didattico e pedagogico: educatrice, scienziata ma anche una delle prime donne italiane ad aver conseguito la laurea in medicina, ha completamente rivoluzionato nell’arco di due secoli, il concetto di apprendimento scolastico per i bambini ed i giovani, portando nuovi concetti moderni in fase di insegnamento, influenzando in modo radicale l’intero contesto, non a caso l’emissione è completamente stata dedicata alla sua figura: sulla parte frontale è presente il volto dell’educatrice, il retro è invece contraddistinto da un quadro degli anni 20, “Bambini allo studio” di Spadini del 1924.

La Mille lire Montessori, emissione simbolo del 20° secolo

È un’emissione di piccolo taglio che fin da subito è stata diffusa come banconota minore ma anche dotata di grande simbologia, in quanto ha evidenziato l’importante perdita di valore che ha corrisposto questa emissione, divenuta anche simbolicamente l’Italia del 20° secolo.

Ma quanto vale? Bisogna prendere in considerazione il valore effettivo degli esemplari e l’impatto culturale che ancora oggi l’emissione riesce ad avere: la Mille lire Montessori è stata sviluppata nelle edizioni ordinarie e quelle sostitutive che sono riconoscibili dalla X iniziale del seriale, fattore che contraddistingue tutti i pezzi concepiti dal poligrafico e zecca di stato per prendere il posto di quelli ordinari oramai rovinati ed è proprio uno di questi esemplari as essere stato venduto per oltre 4000 euro su un popolare sito di aste online.

Riconoscibile dal seriale XA iniziale, il valore massimo realisticamente parlando corrisponde a circa 250 euro ma piccoli dettagli come errori di stampa possono corrispondere ad un interesse maggiore nei riguardi dell’esemplare.

Resta sempre il mercato a “fare i prezzi”, del resto.