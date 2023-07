Oroscopo domani 28 Luglio 2023 Paolo Fox e Branko: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone…

Ritorna il consueto appuntamento dell’Oroscopo giornaliero legato a Paolo Fox e Branko, stavolta in merito alla giornata di domani 28 luglio 2023.

Paolo Fox

Ariete – Importante giornata quella che sta per iniziare sotto il profilo puramente produttivo, per questo motivo sarà bene evitare i “colpi di testa” e provare ad essere più seri possibile.

Toro – Toro potrebbe provare gusto nel lanciare il caratteristico “guanto di sfida” verso qualcuno. Però bisoognerà anche “rispondere” e la possibilità di trovare qualcuno in grado di tener testa al segno sono elevate.

Gemelli – Gemelli nelle prossime ore dovrà fare i conti con una vera e propria rivelazione, inerente ad un amico oppure ad un conoscente. Meglio prepararsi mentalmente.

Cancro – Piccoli problemi di coppia in vista, qualcosa di “non insormontabile” ma che comunque necessita un minimo di attenzione da parte della rispettiva controparte. Il rischio è di perdere una giornata tra ripicche e conclusioni affrettate.

Leone – Leone avrà ben poca voglia di fare qualsiasi cosa di “obbligatorio” , condizione “fastidiosa” per quasi tutti che avranno a che fare con il segno. Molto meglio la serata, decisamente spensierata

Vergine – Potrebbe avere qualche velleità vendicativa di troppo, anche nei riguardi di vecchie questioni. Ma non è il momento giusto per i rancori remoti, almeno non come questione principale.

Bilancia – Condizione in aumento per Bilancia ma non è ancora il momento per nuovi progetti. Sarebbe meglio far terminare almeno il mese. Per il resto, giornata molto tranquilla.

Scorpione – Umore in miglioramento, ma lavoro in diminuizione. Connubio ovviamente positivo, ma sarebbe meglio approfittare del tempo libero adesso, nel weekend ci sarà da fare in modo importante.

Sagittario – Momento “altalenante” per il sensibile segno del Sagittario che potrebbe provare un po’ di preoccupazione “preventiva” quindi la tendenza a “fasciarsi la testa prima di essersela rotta” sarà molto probabile.

Capricorno – Voglia di solitudine oramai prossima, condizione da non sottovalutare ma che non costituisce un “problema” quanto una possibilità per mettere assieme qualche nuova idea senza influenze esterne.

Acquario – Un desiderio “non esaudito” renderà Acquario fastidioso ed immaturo nelle prossime ore, ed allo stesso tempo sarà difficile soddisfarlo in senso generico. Di contro si rivelerà un ottimo ascoltatore.

Pesci – Fase positiva per riconsiderare gli investimenti recenti. Riconsiderare non significa necessariamente doverli già cambiare, per questo sarà meglio attendere.

L’oroscopo di Paolo Fox e Branko: cosa riserva a tutti i segni?

Branko

Ariete – Un po’ di stanchezza che anticipa il weekend sarà la causa di una produttività in calo, niente di grave. Evitate però di prendervela con gli altri se la lucidità risulterà in calo anche in altri settori.

Toro – Molto importante valutare la condizione mentale propria prima di gettarsi a capofitto in qualsiasi attività: la volontà ci sarà ed è indubbia, ma la lucidità è in calo potrebbe rendere complicata anche la cosa più semplice.

Gemelli – Gemelli non riuscirà a starsene tranquillo a lungo nelle prossime ore: questo atteggiamento irrequieto potrà essere facilmente motivato da qualcosa di strettamente personale lasciato in sospeso.

Cancro – Produttività in calo netto, non ci saranno conseguenze specifiche per fortuna. Discorso diverso quello sociale, diverse persone potranno essere state negativamente influenzate dal vostro recente operato, sarà bene provvedere.

Leone – Nuove conoscenze in vista per Leone che si troverà ad avere a che fare con personalità completamente nuove. Per evitare gaffes sarà fondamentale non lasciarsi ingannare dalle prime apparenze.

Vergine – Un po’ di inusuale superficialità per Vergine, il che potrebbe significare la necessità o il bisogno di prendersi una vera e propria pausa nelle prossime ore, magari anticipando il lavoro quanto possibile.

Bilancia – Condizione mentale in aumento, ma volontà in calo, l’attenzione sarà quasi tutta destinata su un solo argomento, probabilmente inerente alla recente vita personale. Con un po’ di fatica si potrà ottenere una giornata pooìsitiva.

Scorpione – La calma è la virtù dei forti, Scorpione ne è consapevole a tratti sembra dimenticarlo. Proprio nelle prossime ore sono previste tante piccole ma fastidiose tematiche, meglio armarsi di pazienza.

Sagittario – Concentrarsi sulla vita amorosa sarà la migliore delle idee in una giornata abbastanza piatta. Probabilmente molti Sagittario hanno un po’ dato per scontato alcuni aspetti della vita di coppia, basterà la volontà e piccoli gesti per porre rimedio.

Capricorno – Forma fisica così così, ma sufficiente per fare il minimo indispensabile. Per qualsiasi altra attività secondaria potrebbe essere necessario un dispendio di energie non attualmente disponibile. Delegare le attività sarà la scelta migliore in questo caso.

Acquario – Acquario si troverà in una fase “sensibile” senza apparente motivo, tutto ciò che necessiterà sarà un bel po’ di supporto morale, senza azioni molto specifiche.

Pesci – Poche cose renderanno felici Pesci nelle prossime 24 ore, ma non sarà il caso trovare colpevoli di questa poco ricercata condizione, è una fase, passerà.