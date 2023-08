Non sottovalutare l’apporto di colesterolo cattivo che causano questi cibi: ecco quali

Il colesterolo alto, nella fattispecie quello “cattivo” corrisponde ad una delle più importanti urgenze da attenzionare in ambito della salute, spesso legato al consumo di cibi. Anche alimenti apparentemente “sani” o comunque considerati innocui possono essere la causa di valori in aumento.

Il colesterolo costituisce una fonte di problemi sempre più spiccata nel mondo moderno, in quanto spesso la presenza in quantità eccessive di questo lipide, una forma di grasso, sviluppato nativamente dall’organismo come nutriente, risulta essere quasi sempre la causa di diete e cibi non propriamente sani.

Va comunque specificato che il colesterolo non viene sviluppato direttamente dal cibo, che influisce comunque solo in parte alla presenza più o meno costante di alcuni fattori, e non per forza il colesterolo va inteso come un elemento completameente negativo, in quanto viene suddiviso dai nutrizionisti e dai medici in due categorizzazioni, il “buono” ed il “cattivo”,con il primo che è adibito a ridurre la presenza se eccessiva della controparte, contribuendo ad eliminarlo attraverso lo “spostamento” nel fegato, organo predisposto a tale funzione, un organismo sano tende a manifestare una forma di equilibrio tra le parti, in quanto il lipide ha funzioni comunque importanti.

Il cibo ma più in generale lo stile di vita, costituisce un elemento importante, in modo specifico perchè alcune forme di alimenti influiscono in modo positivo o negativo su questi valori, che se squilibrati portano alla presenza gradualmente eccessiva di colesterolo nelle arterie, che causa nel corso del tempo problemi anche gravi, legati alla non corretta funzione del sangue nel sistema circolatorio.

Il colesterolo cattivo è causato in parte da alcuni alimenti specifici

Come per altri contesti non è giusto parlare di cibi “proibiti” in senso ampio e generico, quanto piuttosto di una serie di comportamenti a tavola che dovrebbero privilegiare una dieta equilibrata, senza particolari rinunce ma con una base sufficientemente variegata e sana, fermo restando che alcuni alimenti sono tendezialmente meno salutari per il colesterolo.

In linea di massima gli alimenti eccessivamente lavorati, sia quelli vegatali ma anche quelli animali: forme di insaccati nella quasi totalità, carni rosse e frattaglie ma anche formaggi stagionati e latticini dal contenuto di grasso sensibilmente elevato, ma anche gli elementi da forno realizzati attraverso metodologie industriali, ad esempio i prodotti confezionati come crackers, ma anche dolci da forno e simili.

Anche le bevande zuccherate come anche prodotti confezionati come merendine e simili costituiscono una delle basi dello sviluppo in quantità eccessive del colesterolo alto, ma come detto è una condizione legata allo stile di vita e all’abitudine, dove anche l’eccesso di alcol e la presenza di fumo influisce molto.