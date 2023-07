Da dove proviene la bresaola? Ecco la sconcertante verità

La bresaola è un affascinante e gustoso prodotto della tradizione culinaria italiana, ma conosciamo veramente la sua storia e la sua origine? Dietro questo prelibato salume si cela una storia affascinante che ci porta indietro nel tempo, fino a rivelare la sorprendente verità delle sue origini.

La bresaola è un prosciutto crudo, ma a differenza del più noto prosciutto di Parma, non proviene dal suino. Invece, la sua origine risale alle Alpi italiane, un luogo ricco di tradizioni gastronomiche antiche e radicate. La storia della bresaola è strettamente legata alla sua origine geografica, poiché la sua produzione si sviluppò proprio tra le valli alpine, dove l’ambiente era perfetto per la stagionatura delle carni.

La tradizione della bresaola risale a secoli fa, quando gli abitanti delle regioni alpine, come Lombardia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, cercavano un metodo per conservare la carne per periodi più lunghi. L’idea di salare e affumicare la carne era una pratica diffusa, ma gli alpigiani scoprirono presto che, asciugando e stagionando le fette di carne al fresco delle loro montagne, ottennero un prodotto ancora più gustoso e conservabile nel tempo.

La carne utilizzata per la bresaola tradizionalmente proveniva da bovini adulti, in particolare dalla razza di manzo chiamata “Chianina”, rinomata per la sua pregiata carne. Questa scelta era fondamentale, poiché la bresaola richiede una carne magra e tenera, ideale per la stagionatura e per l’ottenimento del sapore caratteristico.

Per creare la bresaola, i macellai delle valli alpine tagliavano la carne a fette sottili, eliminando accuratamente il grasso in eccesso e strofinandola con una miscela di sale, pepe e altre spezie locali. Questa miscela di condimenti conferiva alla bresaola il suo gusto particolare e le sue caratteristiche tonalità rosse.

Dopo questa fase di preparazione, le fette di carne venivano lasciate asciugare all’aria fresca delle montagne. La particolare altitudine e il clima delle Alpi erano essenziali per garantire una perfetta stagionatura della carne, con un’essiccazione lenta e uniforme.

Con il passare dei secoli, la bresaola divenne un prodotto rinomato e prelibato, apprezzato in tutta Italia e oltre i confini nazionali. Tuttavia, è importante sottolineare che la bresaola tradizionale è ancora prodotta principalmente nelle regioni alpine italiane, seguendo rigorosamente i metodi e gli ingredienti originali tramandati di generazione in generazione.

Negli ultimi decenni, la bresaola ha subito una rinnovata popolarità grazie alla crescente attenzione per una dieta sana e bilanciata. Essendo un prodotto a basso contenuto di grassi e ricco di proteine, la bresaola è stata inserita in molte diete e ha conquistato gli amanti del fitness e della cucina salutista.

Oggi, la bresaola è spesso servita come antipasto, accompagnata da rucola, scaglie di parmigiano e gocce di aceto balsamico, creando un perfetto equilibrio tra i sapori. È anche un ingrediente apprezzato per insalate e piatti freddi, grazie alla sua consistenza delicata e al sapore intenso.

Tuttavia, come molte altre tradizioni alimentari, la bresaola ha subito alcune evoluzioni e varianti. Oggi è possibile trovare versioni di bresaola aromatizzate con erbe, spezie o addirittura affumicate. Pur mantenendo il suo fascino originale, queste nuove interpretazioni hanno dato alla bresaola un tocco moderno e interessante.

Inoltre, la sua diffusione ha portato alla commercializzazione su vasta scala e alla produzione di bresaola in diverse parti del mondo. Queste versioni internazionali possono variare leggermente nella preparazione e nella scelta delle carni utilizzate, ma cercano comunque di replicare il caratteristico sapore e la qualità della bresaola tradizionale italiana.

In conclusione, la bresaola è un tesoro della cucina italiana che affonda le sue radici nelle magnifiche Alpi. La sua sconcertante verità è che, nonostante sia diventata un prodotto conosciuto e amato in tutto il mondo, la vera e autentica bresaola proviene ancora dalle regioni alpine italiane, dove il tempo e la tradizione hanno permesso di mantenere viva una delle prelibatezze gastronomiche più amate della nostra cultura.