Questa vecchia sterlina comune vale una fortuna: ecco di quale stiamo parlando

Le monete sono una grande passione per molti, ci sono molti collezionisti che sono disposti a spendere una vera fortuna pur di riuscire ad aggiudicarsi le monete e le banconote più rare e preziose. Ci sono alcune sterline che valgono una fortuna.

Non tutti sanno che ci sono molte banconote e monete comuni che hanno dei valori molto più alti rispetto al loro valore nominale. Sarebbe quindi una buona abitudine quella di controllare le monete che entrano nei nostri portafogli, perché se si è fortunati e si trova la moneta giusta si può ottenere una fortuna!

Le monete rare non sono solo le vecchie lire e alcuni euro con errori di stampa e di conio, ma tra le più ricercate ci sono anche alcune sterline inglesi, ma anche alcune monete di altri Stati.

Nel corso della nostra vita i soldi, le monete e la banconote che ci passano tra le mani sono veramente tantissimi e chissà se almeno una volta siamo stati fortunati e ci è giunta una di quelle monete che vale una fortuna…

Tra le sterline comuni che valgono di più c’è quella con impressa l’immagine della Regina Elisabetta II con conio in oro. Le monete con rappresentata la Regina dopo la sua morte hanno aumentato ancor di più il loro valore. Ad ogni modo la sterlina inglese è una della monete ancora più diffuse ed usate nel mondo.

La Sterlina con la Regina Elisabetta che vale un fortuna Рecco qual ̬

Gli appassionati di monete ed i collezionisti sono moltissimi e sono disposti a sborsare una fortuna pur di aggiudicarsi le monete più rare. Vediamo le sterline che valgono di più.

Tra le sterline inglesi che valgono di più c’è quella con il volto della Regina Elisabetta II che fa parte delle serie Sovrane. Questo tipo di moneta è stata coniata per commemorare la Regina Elisabetta. Questa moneta è stata coniata nel corso del regno di Enrico VI nel 1489.

Tale moneta è in oro massiccio, più doppia proprio affinché avesse un valore maggiore e si diversificasse da tutte le altre monete in circolo. Dato che tutte le monete andavano coniate con il Re regnante è rappresentato dall’altro lato Enrico VI.

Questa moneta rara e particolare si differenzia perché rappresenta la “testa anziana” cioè mostra gli anni che sono passati per la Regina.

Il valore di questa moneta parte da 500 euro a salire, in base anche alle condizioni in cui è la moneta.

La moneta che vale circa 1000 euro è invece quella coniata nel 2002, ovvero la moneta coniata per il Giubileo d’Oro della Regina Elisabetta II, cioè per il 50esimo anno di regno della regina. Ecco le sterline che valgoo una fortuna.