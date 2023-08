Questa è la moneta più rara al mondo: se la possiedi sei ricco

L’invenzione della moneta corrisponde ad una invenzione assolutamente fondamentale per lo sviluppo delle economie che sono state alla base di quelle moderne. La struttura finanziaria come la conosciamo è nata con la moneta, oggetto che simboleggia una specifica valuta ed un potere economico, ma è anche un oggetto da collezione. Quale è la moneta più rara al mondo?

Il concetto di rarità, legato alle emissioni monetarie, non è per forza significativo in termini di valore, in sostanza non necessariamente una moneta deve essere rara per valere parecchio ma è indubbio che la minore disponibilità aumenta in modo esponenziale la richiesta e quindi il valore riflesso tende ad essere molto più alto.

A rendere una moneta più o meno ambita ci sono anche vari fattori, molto diversi tra di loro, ma sono poche le monete che meritano la “top” 3 delle monete più rare in assoluto.

Quale è la moneta indubbiamente più rara in assoluto?

Si tratta senza pochi dubbi di un’emissione statunitense, nello specifica la prima forma di moneta messa dal governo federale dei neonati Stati Uniti alla fine del Settecento, nello specifico si tratta della moneta conosciuta come Flowing Hair Silver Dollar, ossia il dollaro d’argento dai capelli fluenti, coniato in piccolissime quantità presso la zecca di Philadelphia, la prima degli indipendenti Stati Uniti, nel 1794 e nel 1795. Il modello è praticamente identico all’antico dollaro spagnolo, all’epoca la principale forma di valuta conosciuta nel Nuovo Mondo.

La donna ritratta sul lato principale reca il simbolo della Libertà, sull’altro lato è visibile un’aquila circondata da una corona, entrambe le “facce” furono coniate dall’incisore Robert Scot. Il progetto di una moneta di questo tipo era già stato messo in cantiere alcuni anni prima, ma solo nel 1794, e fino all’inizio dl 1795 circa 160 mila monete di questo tipo furono sviluppate.

La moneta più rara e ambita al mondo, il dollaro Flowing Hair

Ad oggi solo un esemplare è stato effetivamente riconosciuto, di volta in volta è stato venduto a costi e valutazioni sempre più consistenti: non è sicuramente l’età a rendere la moneta in questione così ambita, in quanto esistono monete molto più antiche, quanto la fattura storica, di fatto è la prima moneta svilupata dagli Stati Uniti e data l’influenza del paese a stelle e strisce, la valutazione più recente è estremamente alta: nel 2013 infatti questo esemplare è stato venduto all’asta per più di 10 milioni di dollari, attualmente è la moneta dal valore storico e collezionistico più alto al mondo.