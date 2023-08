Come ricavare oro dai rifiuti: è semplice fallo in casa e diventi ricco

L’oro mantiene un potere quasi “magnetico” su tantissimi contesti economici, culturali ma anche “emotivi” essendo considerato oggi come in passato un simbolo di purezza e ricchezza. Studi abbastanza recenti hanno provato la presenza di oro anche in ambienti difficilmente sospettabili in passato. E’ anche possibile ricavare l’oro addirittura dai rifiuti, seguendo un metodo efficace quanto semplice.

L’oro è considerato da secoli un metallo nobile, anzi per molto tempo è stato considerato quello maggiormmente ambito in senso assoluto, perchè molto resistente agli elementi chimici, ma anche straordinariamente duttile, condizione che ha permesso una grande adattabilità ed utilizzo in contesti estremamente diversi. Da un pezzo di oro anche molto piccolo è possibile sviluppare leghe metalliche di grande qualità, utilizzabili in industrie, ma anche nella medicina, oltre che ovviamente nella gioielleria e nella creazione di monete, monili, medaglie e tantissime altre cose. La ricerca dell’oro risulta essere stata una delle forme di elementi storici che hanno portato le grandi esplorazioni in continenti sconosciuti fino alle vere e proprie corse all’Oro come quelle in Alaska durante il 19° secolo, in quanto oro significava e significa anche oggi, ricchezza e benessere.

Ma l’oro è anche molto utilizzato nelle applicazioni comuni ad esempio essendo uno dei migliori conduttori in assoluto, gli elementi come i circuiti o i microprocessori oltre ai collegamenti più raffinati sono spesso sviluppati in oro. Il contesto dell’oro usato fa ricorso da sempre a metodi per ricavare questo minerale in varie forme attraverso oggetti che in apparenza non sembrano essere collegati all’oro.

Estrarre oro dai rifiuti, è possibile? Assolutamente si

Un rimedio per estrarre oro dai circuiti stampati, come quelli dei computer, ma anche delle moderne smart tv, tablet e quasi ogni forma di strumento multimediale esiste, e fa ricorso ad una soluzione di acido acetico e un ossidante, che se applicato direttamente sui circuiti stampati dove è presenze questo prezioso metallo in meno di una decina di secondi permette di sciogliere l’oro, non modificando la composizione degli altri metalli e quindi rendendo il circuito utilizzabile e riciclabile.

Di recente un vero e proprio robot, conosciuto con l’acronimo di ROMEO (Recovery of metals by hydrometallurgy) è stato adibito proprio al riciclo ed al recupero dell’oro dalle grandi discariche disposte proprio a questa funzione. Il ritorno di fiamma nei confronti dell’oro è testimoniato dalla grande richiesta in aumento di questa risorsa che al dettaglio può valere da 60 fino a 25 euro al grammo, a seconda della purezza.