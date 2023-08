Questo canale sul digitale terrestre è in chiaro e trasmette le partite di Serie A

La Serie A resta tra i principali “desideri” in fatto di acquisizione delle partite tra la popolazione fatta di tifosi ed appassionati di calcio, ed anche se il massimo campionato di calcio ha perso posizioni come gradimento ed appetibilità rispetto ad altri tornei, con l’inizio della nuova stagione la possibilità di vedere legalmente le sfide del massimo campionato italiano. Esiste un canale presente sul digitale terrestre che trasmette le partite di Serie A in chiaro?

Da oramai diversi decenni dalla nascita delle pay tv legate al mondo sportivo, in Italia così come in buona parte d’Europa il calcio, e nello specifico i campionati professionistici ad essere i prodotti più appetiti dagli appassionati: nel corso degli anni vari canali disponibili gratuitamente sul digitale terrestre hanno fatto vari tentativi di acquisizione di questi diritti presso la Lega Calcio, anche se quasi tutti questi risultano effettivamente impossibile da ottenere da parte degli utilizzatori senza un abbonamento a servizi come DAZN e Sky, per citare i principali fornitori di servizi streaming.

Esistono però numerosi canali che si occupano di calcio e mettono a disposizione le partite del massimo campionato italiano, anche in differita, sia in gare intere che a “spezzoni” oppure in differita, un caso eloquente è Rai Sport, presente sul canale 57 in HD che mette a disposizione servizi, e in molti casi disponibile a mettere le partite in chiaro in buone porzioni sui propri canali, raggiungibili anche attraverso l’app per smartphone, smart tv e tablet RaiPlay.

La Serie A mantiene una grande richiesta da parte degli appassionati di calcio

Va anche ribadito il “peso sempre maggiore” che campionati nascenti dal punto di vista commerciale stanno avendo, come la Saudi League, ossia il massimo campionato calcistico dell’Arabia Saudita, nazione che proprio in questi mesi sta facendo man bassa di talenti più o meno conosciuti dei campionati europei: emittenti come La7 hanno ottenuto i diritti per la trasmissione in chiaro sui propri canali La7 (canale 7 del digitale terrestre) e La7d (35 del digitale terrestre), ed anche SportiItalia, che da diversi anni è stata rifondata, ha ottenuto i diritti i due partite a settimana.

Parlando di competizioni locali, le squadre di Serie A e Serie B che disputano la Coppa Italia 2023/24 potranno assistere completamente in chiaro alle sfide sui canali Mediset Canale 20 e Italia 1, in quanto dallo scorso anno l’emittente italiana ha ottenuto proprio i diritti delle coppe nazionali.

Il prossimo anno i diritti televisivi della Serie A potranno essere ridiscussi e questo significa un possibile cambio di strategia , con la possibilità seppur remota, di ottenere partite intere in chiaro e in diretta sui canali gratuiti.