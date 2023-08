Danilo Gallinari: quanto è pagato un giocatore di NBA? incredibile ecco il suo stipendio e le sue stats

Danilo Gallinari è senza dubbio uno dei cestisti più talentuosi e dalla carriera maggiormente importante del basket italiano, avendo esordito piuttosto giovane in società e tornei professionistici, oltre ad aver esordito da molti anni nel più prestigioso campionato professionistico di pallacanestro, ossia l’NBA. Elementi come lo stipendio e le stats del cestista oggi 35enne sono costantemente aggiornate e dato il talento dimostrato decisamente importanti.

E’ nato a Sant’Angelo Lodigiani l’8 luglio 1988, ha dimostrato enormi qualità in età molto giovane,

E’ figlio d’arte, visto che il padre è Vittorio Gallinari, uno dei protagonisti Olimpia di metà anni ’80. Dopo aver militato in piccole squadre locali Danilo, ha esordito appena sedicenne con la casacca della società del Casalpusterlengo nel campionato di Eccellenza per poi passare all’Olimpia Milano, dopo un prestito al Pavia.

Dal 2006 al 2008 ha fatto parte della rosa dell’Olimpia di Milano ma le prestazioni nel ruolo di ala destra lo hanno portato nel 2008 a vestire la casacca dei New York Knicks, dove seppur a seguito di critiche e fischi nelle prime uscite, è riuscito a conquistare apprezzamento e prestazioni di livello, al netto di diversi problemi alla schiena che ne hanno pregiudicato l’utilizzo con continuità. Dopo una “comparsata di ritorno” all’Olimpia, è ritornato negli States, messo sotto contatto dai Denver Nuggets, altra società di NBA, e seppur con alcuni stop dovuti a infortuni, può essere consisderato uno dei migliori rappresentanti del basket nostrano nonchè uno dei pochissimi italiani a militare nel massimo campionato statunitense. Negli ultimi anni ha indossato anche la casacca di compagini molto famose come i LA Clippers, gli Atlanta Hawks ed i Boston Celtics, una delle squadre più rinomate in senso assoluto dell’NBA, anche se poco dopo il suo approdo, nel 2020 ha riportato un infortunio causato dalla rottura del legamento crociato anteriore, durante una sessione con la Nazionale italiana (dalla quale fa parte dal 2006) nel 2023 si è trasferito ai Washington Wizards nell’ambito di una trade a tre squadre.

Danilo Gallinari durante l’esperienza con gli Atlanta Hawks

Nel 2020 è stato lo sportivo italiano professionista ad essere più pagato in senso assoluto con con 19,5 milioni di dollari a stagione, da tempo ha superato un patrimonio certificato di 100 milioni di dollari, non considerando le varie sponsorizzazioni, e l’accordo con i Boston Celtics ha previsto un accordo biennale da 13.3 milioni di dollari, prima che le parti risolvessero il tutto a causa dell’infortunio.

Nel 2022 ha superato ufficialmente il record di 11.000 punti in carriera in regular season.