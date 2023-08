Allerta Oro valore a rischio: ecco cosa potrebbe succedere a breve

Risorsa fondamentale per qualsiasi tipo di economia, indifferentemente dalla singola nazione, l’oro è anche una delle risorse più duttili e capaci di trovare forme di utilizzo più diversificate in senso assoluto, in tutto il mondo. Il valore dell’oro è considerato anche uno “specchio” della situazione politico – sociale corrente. Cosa potrebbe accdere al valore dell’oro a breve?

E’ stato il primo metallo ad essere “riconosciuto” come tale, compreso nelle potenzialità fin dalla Preistoria, le prime forme di metallurgia hanno evidenziato la grande duttilità , resistenza e capacità di essere utilizzato per la creazione di ogni forma di gioiello, monile ma anche monete e lingotti. Tutte le tipologie d’oro antiche così come quelle moderne non sono “Pure al 100 %”, ma sono costituite leghe d’oro, dove la quantità del biondo metallo è variabile a seconda dell’utilizzo che è in primis di tipo economico ma che da oramai più di un secolo trova applicazione anche in settori diversi, ad esempio nell’ambito dell’elettronica (è considerato da molti il miglior agente conduttore possibile sulla piazza) ma anche per lo sviluppo di utensili di pregio.

In economia viene inquadrato da sempre come un bene rifugio, ossia una forma di risorsa che generalmente mantiente molto stabili le proprie valutazioni, a causa di una richiesta sempre costante ed una presenza sul territorio generalmente non così diffusa, ma anche l’oro cambia valore e rispetto al passato, si può considerare questa risorsa monetaria sicuramente rilevante ma meno rispetto al passato.

Nelle ultime decadi però il valore al dettaglio dell’oro ha comunque visto un aumento di circa il 15 %, a causa di vari eventi anche difficili da “decifrare”, generalmente con la crisi economica ed energetica sono molti a tornare ad investire sull’oro, considerata una “base” il cui valore è comunque molto affidabile.

Il valore dell’oro è mediamente stabile, pur influenzato da molti fattori finanziari

Anche temi come il probabile secondo molti aumento delle riserve d’oro da parte delle banche centrali, oltre ai livelli di inflazione che sono sempre piuttosto importanti, possono essere considerati fattori che potrebbero portare il costo medio dell’oro in fase di investimento ad aumentare progressivamente nel corso del tempo, restando una risorsa che è spesso soggetta alla speculazione finanziaria, ossia un contesto in cui uno o più elementi acquistano una risorsa in quantità quando il valore è al ribasso, con la speranza di un rialzo futuro.

Le valutazioni dell’oro per il prossimo futuro potrebbero quindi portare ad un graduale aumento del valore, seppur graduale.