Chi è Moise Kean? Età, stipendio, fidanzata, origini, numero maglia, prezzo, Milan

E’ Moise Kean l’ultimo nome finito sul taccuino dei dirigenti del Milan per rinfozare l’attacco della propria rosa, da diversi giorni il reparto che pare essere maggiormente attenzionato in fase d’entrata. L’attaccante della Juventus è stato nelle scorse ore oggetto di sondaggio da parte del Milan, il che potrebbbe portare una trattativa nei prossimi giorni. L’interesse è sicuramente scaturito dal profilo tecnico ma anche dalla necessità da parte dell regole UEFA di garantire la presenza di un italiano in rosa.

Moise Kean ha oggi 23 anni, essendo nato a Vercelli e cresciuto successivamente ad Asti da genitori di origine ivoriana (Costa d’Avorio), Isabelle Dehe e Biourou Jean Kean, quando ha cinque anni va a vivere con la madre proprio nella città piemontese assieme agli altri due fratelli. E’ in possesso del doppio passaporto ivoriano e italiano, anche se ha scelto fin dal principio di rappresentare la nazionale italiana a partire dalle giovanili fino alla nazionale maggiore.

Cresciuto nell’oratorio Don Bosco di Asti, viene notato dagli osservatori del Torino che convincono la famiglia a farlo entrare nel proprio vivaio, dove vi resterà fino al 2010, anno in cui è la Juventus a integrarlo nel proprio settore giovanile, dove giocherà fino alla Primavera bianconera, allenata ai tempi da Fabio Grosso, ed a partire dalla stagione 2016/17 viene più volte aggregato in prima squadra, trovando una discreta continuità nella fase finale del torneo di Serie A debuttando a 16 anni e 9 mesi in Serie A e poco dopo anche in Champions League contro il Siviglia, per poi trovare la prima marcatura in massima serie contro il Bologna.

La stagione successiva passa al Verona in prestito, dove non va oltre le 4 marcature in 19 presenze e nel 2008 viene integrato in maniera definitiva alla Juvenuts, dove sigla 17 presenze e 7 reti, aumentando il rendimento nella seconda parte di stagione. Viene poi venduto all’Everton, in Premier League dove però l’impatto è molto più complicato, nonostante la presenza di Ancelotti che subentra sull panchina del club inglese durante la stagione, alla fine saranno solo le marcature con l’Everton in poco più di una stagione.

Particolarmente positiva è l’esperienza tra le fila del Paris Saint Germain dove gioca con ottima regolarità e si fa vedere in zona offensiva, con 17 reti in 41 presenze.

Moise Kean con la casacca della Juventus

Dopo l’addio di Ronaldo dalla Juventus, Kean viene riacquistato nel 2021 dalla Juventus con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro che poi diventerà trasferimento definitivo la scorsa stagione. Kean non riesce ad imporsi come titolare nelle ultime due annate, pur essendo comunque un’alternativa in grado di trovare spazio con Allegri.

Il Milan otrebbe eventualmente arrivare in prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Moise Kean ha quasi sempre giocato con il numero 18 negli ultimi anni, in passato ha anche vestito il numero 27, il 7 o il 9.

E’ fidanzato con la giovane modella Nif Brascia, poco più che ventenne.