Juventus, stop ad altri acquisti? Senti Allegri: “Non arriveranno nuovi giocatori”. Qual è la verità?

Il nuovo corso della Juventus passa inevitabilmente anche dal mercato e dalla necessità da parte della per buona parte anche da una minor tendenza ad acquistare calciatori già fatti per cifre importanti: una maggior attenzione ai talenti ancora in formazione. Questo è evidente anche dal mercato estivo 2023 dei Bianconeri che è orientato sulla gestione e sull’acquisto di colpi mirati, come espresso anche dal tecnico Max Allegri che ha “chiuso” a nuovi acquisti.

Le dichiarazioni del tecnico livornese sono arrivate poco dopo l’ultimo test amichevole contro l’Atalanta che ha visto una Juventus in grado di proporsi ed essere in grado di fare le due fasi, però è risultato abbastanza evidente la difficoltà di andare a rete da parte della compagine bianconera.

Allegri ha manifestato soddisfazione della prova ma anche del mercato in entrata, che ha finora portato Gonzalez e Weah come unici veri nuovi acquisti, oltre alle riconferme di Milik e Rabiot e come espresso anche dall’allenatore, l’intento sarà quello di sfoltire la rosa e di migliorare i calciatori che già fanno parte della rosa. In particolare secondo i dettami della dirigenza, dopo le cessioni di alcuni elementi come Luca Pellegrini e Rovella alla Lazio e di Zakaria al Monaco, non dovrebbero arrivare nuovi acquisti, se non si considera il ritorno di elementi come Cambiaso e McKennie che dovrebbero rientrare nelle rotazioni del team piemontese.

Timothy Weah, uno dei colpi in entrata della Juventus

Allegri ha parlato in maniera chiara dichiarando:

“Difficilmente arriveranno giocatori nuovi, dobbiamo migliorare quelli che ci sono“

Ribadendo però che la società è attiva e fino alla fine del mercato non sarebbero da escludere eventuali colpi che però realisticamente sarebbero possibili solo in caso di cessioni, ad esempio in attacco con elementi come Chiesa e soprattutto Vlahovic, che non sono riusciti ad esprimersi al meglio anche per una certa incompatibilità con i dettami tattici di Allegri, e che da qui al 31 agosto potrebbero scegliere di cambiare casacca, ovviamente a fronte di eventuali offerte.

Anche la pista Lukaku dopo i diversi proclami di diversi esperti di mercato non si è finora concretizzata, anche se il giocatore è stato considerato idoneo nell’eventualità di un approdo in bianconero da parte di Max Allegri che probabilmente gradisce di più un attaccante che attacca la profondità come il belga, piuttosto di uno più tecnico come Vlahovic.

Insomma le parole di Allegri sono indubbiamente intepetabili, ma comunque è difficile che la Juventus farà “spese pazze” entro la fine del mercato estivo.