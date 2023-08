40mila euro per questa moneta da 1€ rara: controlla subito il portamonete

Non sempre controlliamo le monete che entrano nei nostri portafogli, ma alcune valgono una vera e propria fortuna.



Le monete sono tra le collezioni più diffuse al mondo e ci sono alcune monete così rare che valgono tantissimo. I collezionisti farebbero di tutto pur di aggiudicarsi qualche pezzo di prestigio che aumenti il valore della loro collezione.

Gli appassionati di monete sono tantissimi e le monete che valgono una fortuna sono molte, a partire dalle vecchie Lire, all’Euro fino alle Streline. Le monete che valgono di più sono spesso quelle che presentano qualche errore di conio che le rendono uniche e speciali, o anche quelle delle edizioni celebrative.

E tu le controlli le monete del tuo portafogli?





1€ che vale fino a 40 mila euro – Qual è?

Le monete da 1 euro che valgono una fortuna sono piuttosto rare ed il loro valore così grande è dato proprio dalla unicità e dalla rarità degli esemplari.



Le monete da un euro che possono valere fino a 40 mila euro sono ad esempio quelle monete che accanto all’Uomo Vutruviano non presentano le classiche caratteristiche: a destra la lettera R ed a sinistra l’anno di conio. Se le monete non presentano la R allora la loro unicità farà salire il lore valore alle stesse, dunque fino a 40 mila euro se in ottime condizioni. Se invece hanno accanto la S il valore è di circa 20 mila euro.

Queste sono le monete da un euro che valgono di più, ma non mancano altri esemplari dal grande valore.



Ad esempio le monete da un euro che non presentano le stelle possono valere fino a 12 mila euro, sempre se in perfetto stato di conservazione.

Le monete che valgono di più sono quelle in stato di conservazione detto Fior di Conio, ovvero pari al quasi mai state in circolazione.

Cosa fare se troviamo una moneta così rara?



Se troviamo nei nostri portafogli una moneta così rara, la prima cosa è quella di portare tali monete a valutare da un esperto perché in tale modo possiamo scoprire il reale valore. Esistono ovunque i negozi di numismatica con esperti in grado di dare i migliori consigli affinché si possa guadagnare il giusto valore dalle monete rare.

I collezionisti pure di ottenere alcuni pezzi rari e speciali sono disposti a spendere una fortuna ed è per tale ragione che alcuni pezzi raggiungono valori stellari.

Arricchire la propria collezione con un pezzo di prestigio ovviamente determina un innalzamento del valore di tutta la collezione.