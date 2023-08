Chi è Armando Broja? Roma, Milan, età, stipendio, infortunio, skills

Sono ben due le società alla ricerca di un attaccante dalla struttura fisica importante in Italia, prevalentemente Milan e Roma che per programmazione diversa, hanno finito per interessarsi al giovane centravanti del Cheslea Armando Broja, che potrebbe quindi approdare in Serie A.

La Roma infatti che aveva individutao in Duvan Zapata l’elemento adatto da affiancare ai propri elementi offensivi, una volta palesate alcune diffiicoltà ha iniziao a chiedere informazioni in merito all’attaccante di origine albanese, in passato cercato anche dal Napoli. Oltre alla Roma, anche il Milan ha di recente manifestato interesse per un eventuale acquisto con la formula del prestito.

Fisico possente da centravanti classico, Armando Broja è alto 191 centimetri per un peso di circa 90 kg, è nato a Slough, in provincia di Londra da una famiglia di origini albanesi, con un grande supporto di padre e madre, in particolare il papà lo “cresce calcisticamente” con il mito di Ronaldo il Fenomeno.

Calcisticamente inzia a giocare nel piccolissimo club londinese del Burnham Juniors, prima di approdare nelle giovanili del Tottenham e poi in quelle del Chelsea, nel 2009.

Armando Broja, 21 anni, con la casacca del Chelsea

Per quasi 10 anni fa tutta la trafila nelle giovanili dei Blues, distinguendosi per un ottimo stacco di testa, capacità di proteggere palla e di improvvisi “giri” di protezione del pallone, merito di una stazza imponente già in giovanissima età. finendo per firmare il primo contratto da professionista con il Chelsea nel 2020, con il debutto in prima squadra che è arrivato nella primavera dello stesso anno, nel massimo campionato inglese, dall’estate del 2020 accumula esperienze in prestito in Olanda, militando nel Vitesse, dove si dimostra subito pronto per il calcio “dei grandi” con 11 reti in 34 partite, mentre la stagione successiva, la 2021/22, viene prestato stavolta in Premier League inglese dove ha indossato la casacca del Southampton, accumulando 9 reti in presenze complessive (6 in campionato), prima di ritornare al Chelsea lo scorso anno dove in un’annata molto negativa per i Blues ha comunque segnto una rete in 6 presenze in campionato e 3 nelle coppe.

Lo scorso dicembre non è stato fortunatissimo: l’attaccante ha infatti subito un infortunio al legamento crociato anteriore del suo ginocchio destro, condizione che ha portato a diversi mesi lontano dal campo.

Tra i vari video su Youtube spicca la velocità importante dell’attaccante, pur considerando la struttura fisica.