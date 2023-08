Chi è Marcos Leonardo, attaccante che piace alla Roma? Età, ruolo, prezzo, skills, caratteristiche

Prosegue seppur con qualche difficoltà il calciomercato in entrata della Roma, che a pochi giorni dall’inizio del campionato non ha ancora ufficialmente trovato un parco attaccanti in grado di coesistere con gli attuali giocatori offensivi del club giallorosso. Marcos Leonardo corrisponde ad un profilo molto seguito dalla dirigenza capitolina che è al lavoro per portare il giovane brasiliano alla corte di Mourinho.

Marcos Leonardo Santos Almeida, semplicemente conosciuto come Marcos Leonardo è un giovane attaccante brasiliano che come per altri nomi nati in Brasile (che si rivela da sempre una vera e propria fucina di talenti per il calcio europeo, e non solo), nato nella città di Itapetinga, comune nello Stato di Bahia, dove è nato il 3 maggio 2003, ha quindi 20 anni.

Ha avuto il primo impatto con il calcio grazie all’iniziativa ‘Athlete for Christ’ una forma di programma calcistico per incentivare la crescita dei talenti locali in contesti meno fortunati, e seppur giovanissimo ai tempi è riuscito a conquistare i pareri degli esperti di calcio brasiliani, uno su tutti il tecnico delle rappresentative giovanili verdeoro, che curiosamente si chiama Gustavo Roma.

Nel 2014 è entrato a far parte del settore giovanile del Santos, una delle storiche nonchè più famose squadre brasiliane, nota anche per aver dato i natali a calciatori come Pelè e Neymar. Dopo la consueeta trafila nelle giovanili dove ha spesso “bruciato le tappe”, Marcos Leonardo ha firmato il primo contratto da calciatore professionista con il Santos nel 2019 e l’anno dopo non ancora maggiorenne è arrivato l’esordio in prima squadra, in pochi mesi ha conquistato sempre più spazio in rosa rivelandosi spesso decisivo grazie ad una grande velocità in progressione ma anche un ottimo controllo palla. Nonostante la struttura fisica non possente, è in grado di fare il caratteristico centravanti in grado di svariare, ed è dotato anche di un’elevazione considerevole in relazione alla propria statura non elevatissima.

Marcos Leonardo con la maglia del Brasile Under 20

L’ultimo mondiale Under 20 del Brasile ha messo ancora più in luce il suo talento, ed il giocatore appetito anche in passato da altri club italiani come la Lazio, è stato formalmente scelto dalla dirigenza della Roma in queste settimane, anche se l’ultima offerta da 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus variabili non è stata per ora considerata congrua al valore concepito del proprio club (anni fa ha applicato una clausola da addirittura 100 milioni di euro). Per questo motivo il lavoro di mediazione della Roma prosegue, con i propri emissari che hanno in programma di recarsi in Brasile così da trovare l’offerta giusta.