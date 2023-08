Sai quanto vale un Bitcoin oggi? tieniti forte, il suo valore è aumentato

Bitcoin ha ufficialmente dato il via al concetto di criptovaluta, che oggi continua ad essere sulla cresta dell’onda e costituendo una forma di valuta “alternativa” a quella tradizionale, di tipo monetario. L’intero “mondo” è ancora molto legato alla “salute” di Bitcoin, che dopo vari alti e bassi, sta aumenando nel suo valore. Quanto vale oggi Bitcoin?

Cos’è Bitcoin? Viene configurata e considerata la prima forma di criptovaluta in senso assoluto, concepita praticamente da un anonimo ancora oggi programmatore, o gruppo di programmatori, che alla fine del primo decennio del 21° secolo ha sviluppato questa forma di valuta alternativa al denaro tradizionale, anche se strutturalmente è più simile ad una risorsa da investimento, in quanto ha un valore molto variabile a seconda della richiesta e dalla risposta del mercato. Ciò che viene chiamato Bitcoin è in realtà una forma di “ricompensa” che viene ottenuta da parte di opere di trasferimento di valuta tra conti pubblici usando crittografia a chiave pubblica, che fa ricorso alla crittografia, e che quindi “viaggia” su contesti anonimi, risultando anche per questo considerabile meno “controllabile” da banche e governi.

II BTC, ossia letteralmente la risorsa che viene venduta, comprata e scambiata da qualsiasi tipo di investitore sostanzialmente la risorsa generata come ricompensa da parte di chi si occupa del data mining, la vera e propria “estrazione” dei Bitcoin, operazione che necessita di un ingente quantitativo di energia, ed è stata proprio questa una delle problematiche recenti che hanno portato Bitcoin ad avere picchi di valore altissimi in relazione al valore iniziale (nel 2013 un BTC valeva 1000 dollari, pochi anni fa ha raggiunto la valutazione record di oltre 69 mila dollari), pur restando una forma di risorsa dal valore molto “elastico”: in sostanza grossi movimenti in fase di vendita o acquisto fanno inevitabilmente abbassare o aumentare la valutazione effettiva.

Quanto vale oggi Bitcoin?

Nel corso del tempo quasi tutte le nazioni hanno iniziato ad identificare legalemente le critpovalute, Bitcoin in primis condizone che ha portato una maggior responsabilità e quindi alti e bassi meno repentini, ma comunque presenti, il 2023 è stato migliore di un 2022 abbastanza negativo, che ha portato un singolo BTC a valere poco più di 12 mila dollari a tratti, in particolare con la problematica del contesto dell’energia in aumento, oltre a vari “crack” finanziari di vari portali di finanza legati all’ambito delle criptovalute, che influisce parecchio ancora oggi.

Oggi Bitcoin vale circa 29 miila dollari statunitensi, quindi risulta stabile ma in rialzo sensibile rispetto alla prima parte di 2023.