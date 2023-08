Calciomercato Napoli – Natan Bernardo de Souza, chi è? Età, ruolo, infortunio, curiosità, Instagram

Il Napoli sta per chiudere ufficalmente il primo vero acquisto del mercato estivo 2023, in uno dei ruoil lasciati scoperti dalla cessione di Kim al Bayern Monaco: Natan Bernardo de Souza, difensore brasiiano è in procinto di raggiungere i suoi nuovi compagni nel ritiro azzuro.

Chi è Natan Bernardo de Souza? Calciatore considerato un prospetto di livello in patria ma praticamente sconosciuto alla maggior parte dei profili conosciuti in Italia, almeno in apparenza.

Difensore centrale nato a Itapecerica da Serra, nello stato di San Paolo il 6 febbraio 2001, ha quindi 22 anni. Poco dopo la nascita di Natan, il più giovane di 4 fratelli la famiglia si è trasferita nella località dell’Espirito Santo, dove inizia a legarsi al calcio ma scopre anche una grande sensibilità per l’arte, in particolare per il teatro.

II calcio diventa rapidamente la prima professione e passione, a partire dalle giovanili: entra a far parte di quelle del Porto Vitoria e poi a quelle del Ponte Preta, le prime tappe di una carriera che in pochi anni lo hanno fatto considerare dagli esperti un ottimo esponente delle selezioni giovanili brasiliani.

Natan Bernardo de Souza, prossimo acquisto del Napoli

Il difensore dopo l’esperienza nelle giovanili del Ponte Preta si è trasferito alla corte del Flamengo che dopo avergli fatto concludere la trafila giovanile, fino alla prima squadra, con il quale ha trovato sempre più spazio arrivando anche a disputare la finale di Copa Sudamericana persa 1 a 0 contro l’Atletico PR, ma ancor prima a vincere un campionato Carioca nel 2020. L’anno successivo si è trasferito dapprima in prestito e poi a titolo definitivo al Red Bull Bragantino dove si è rapidamente imposto come titolare o semi titolare, abbandonando il ruolo iniziale di terzino sinistro ed imponendosi come centrale di piede mancino puro.

E’ finito sul taccuino di alcuni club anche europei come il Barcellona, il Verona e la Roma, anche se i rapporti si sono raffreddati da alcuni problemi al cuore palesati nel corso dello scorso anno, che lo hanno tenuto fermo per due mesi e da un infortunio nel 2023 alla lesione ai legamenti del ginocchio sinistro che però lo hanno portato ad una rapida riabilitazione e dopo poco più di due mesi il calciatore è ritornato a calcare il terreno verde.

Alto 1,88 ma comunque molto veloce e abile sull’anticipo, ricorda per certi versi proprio il difensore coreano che si è laureato campione d’Italia con il Napoli lo scorso anno: secondo la stampa brasiliana e quella europea, il costo dell’operazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, con il difensore già atteso alla fine del weekend per le visite mediche di rito.

E’ già piuttosto seguito sui social media dove conta già quasi 250 mila followers.