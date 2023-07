Calciomercato Napoli – Nuovo nome in difesa? Le novità su Chiesa, Danso, Mavropanos, Todibo, Kilman, Lo Celso

Il Napoli campione d’Italia ha indubbiamente tratto grande giovamento dalla scorsa stagione, avendo sostituito i propri elementi oramai in fase calante con i calciatori che poi hanno contribuito in modo decisivo allo scudetto. La fase di Calciomercato del Napoli oggi segue una logica simile, ma tra i diversi nomi, quali sono quelli realmente papabili?

La società azzurra, che ha scelto Rudi Garcia come sostituto di Luciano Spalletti è l’unica a non aver effettivamente acquistato ancora nessuno in questi due primi mesi di calciomercato ufficiale: di contro anche le cessioni sono state assenti, se si esclude la partenza di Kim destinazione Bayern Monaco ed il ritorno al Tottenham di Ndombele, il che porta la società azzurra a dover perlomeno acquistare due calciatori, quantità che aumenterebbe in caso di cessioni.

E’ il difensore il ruolo “caldo”, che ha portato il Napoli ad aver da tempo sondato il terreno con diversi nomi, senza per ora aver affondato su nessuno, sia per le priorità della fase rinnovi, ma anche per motivazioni economiche: la società azzurra è molto attenta dal lato bilancio, con i nomi di Kilman, difensore centrale del Wolverhampton che costituisce per molti la migliore opzione ma che costa oltre 30 milioni di euro, fino al ritorno di “fiamma” nei confronti di Danso, centrale difensivo austriaco in forza al Lens dove è stato no dei migliori difensori della Ligue 1 francese. A questi nomi nelle ultime ore si è aggiunto nuovamente Todibo, vecchio “pallino” degli osservatori azzurri, e dopo una ottima stagione al Nizza, la valutazione sarebbe comunque non inferiore ai 30 milioni di euro.

Salgono anche le quotazioni che portano verso il centrale difensivo dello Stoccarda Konstantinos Mavropanos che avrebbe accettato la proposta del Napoli ma il club tedesco non avrebbe ancora lasciato il “via libera”.

La sensazione è che il Napoli non abbia ancora deciso in merito all’erede di Kim, dovendo anche gestire la probabile partenza di Lozano in attacco (non schierato in nessuna amichevole), di contro non pare “mollare” la presa sul centrocampista argentino in forza al Tottenham: l’idea è quella di sviluppare una operazione a basso rischio stile Ndombele, ossia un prestito con diritto di riscatto, condizione che per ora non è stata accettata dal club inglese.

Giovani Lo Celso, centrocampista argentino, seguito dal Napoli

In sostituzione di Lozano la società sarà obbligata a prendere in considerazione l’acquisto di un titolare: i tifosi azzurri si augurano che questo possa essere Federico Chiesa della Juventus, desideroso di gettarsi alle spalle una stagione contraddistinta dai postumi di un infortunio e di incomprensioni tattiche con Allegri. Per ora è “fantamercato” ma con la cessione del messicano tutto potrà cambiare.