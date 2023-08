Ficarra e Picone la truffa: il messaggio per chiedere soldi – il post che ha lasciato sotto shock

Ficarra e Picone la truffa del messaggio per chiedere soldi. I due comici hanno subito chiarito l’equivoco, non sono stati loro a chiedere dei soldi, ma è una truffa. Il messaggio in cui i duo comici chiedevano dei soldi ha lasciato tutti sotto shock, però equivoco è stato risolto. Vediamo qui nel dettaglio cosa è successo che ha lasciato tutti sgomenti.

Ficarra e Picone, il loro nome usato per una truffa

Nei giorni scorsi è iniziato a girare sui social un messaggio come se fosse stato scritto da Ficarra e Picone in cui si chiedevano dei soldi per beneficenza. Il tutto però era una truffa ed una volta che i due comici palermitani hanno scoperto che il loro nome era stato utilizzato in modo inappropriato hanno subito preso le distanze chiarendo con un post con scritto “Attenti è una truffa!”.

Il messaggio riportava le seguenti parole: “Sono Ficarra che vi parla, mi sarebbe piaciuto parlarvi al telefono ma purtroppo siamo molto occupati a rispondere alle chiamate a causa del progetto che stiamo costruendo. Stiamo costruendo una casa di beneficenza e tutti i nostri fan stanno facendo delle donazioni, quindi se siete davvero nostri fan dimostrateci un po’ di amore facendo una donazione”.

La reazione dei due comici palermitani

I due comici, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, hanno subito preso le distanze da quanto accaduto mettendo in guardia coloro che hanno ricevuto il messaggio con un lapidario: “Occhio alle truffe. noi non stiamo chiedendo soldi per nessun progetto in corso. Non ci cascate.”

Tutto è bene quel che finisce bene, il nome utilizzato impropriamente da parte di alcuni truffati ha fatto si che il duo comico intervenisse a scanso di ogni equivoco. Ficarra e Picone sono così stati costretti a risolvere l’inconveniente. L’augurio è ovviamente che nessuno sia cascato nelle mani di questi truffatori.