Cosa succede se bevi troppa acqua? Ecco la risposta del medico

L’acqua è un elemento fondamentale per la vita, non a caso dove questa non è presente, anche la principale forma di organismo complesso non può sopravvivere. Anche la specie umana necessita di un continuo “ricambio” di acqua, ma cosa succede se bevi troppa acqua? Gli effetti sono inaspettati, a dir poco.

Il nostro organismo come quello di praticamente tutti i mammiferi infatti è formato in buona parte da acqua e proprio grazie a questo elemento sono portati avanti i principali meccanismi di ogni tipo, dalla sudorazione, fino alla digestione, non a caso circa il 65 % del peso corporeo dell’organismo umano è formato proprio da acqua.

Se in estate con le alte temperature appare più “naturale” bere con regolarità, lo stesso può apparire diversamente continuo, in quanto una idratazione costante risulta essere consigliabile anche durante l’inverno, e quando lo stimolo della sete non ha ancora fatto capolino, è confermata una dose media giornaliera di circa 1,8 – 2 litri per gli adulti. Ma cosa succede se bevi troppa acqua?

Bevi troppa acqua? Attenzione, ecco cosa può accadere

Come per ogni cosa, anche il “troppo storpia” in fatto di acqua, in quanto è possibile una intossicazione vera e propria che a seconda della gravità può portare effetti molto diversi, in alcuni casi anche gravi, ma può essere anche legato a condizioni mediche con malattie come ad esempio per chi soffre di diabete meillito, oppure in caso di disidratazione eccessiva che può portare ad assumere grandi quantitativi di acqua in poco tempo, anche più di quanto necessario.

La principale forma di sintomo che è possibile soffrire è quella legata alla sudorazione eccessiva, in quanto l’organismo semplicemente prova ad espellere anche in maniera difficile da notare i liquidi in eccesso, attraverso la sudorazione oppure la minzione (che può portare alla necessità di andare molto spesso in bagno, condizione nota come poliuria).

Troppa acqua può anche rendere più liquido il sangue, con problemi corrispettivi all’apparato cardiocircolatorio, in grado di condizionare anche altri organi, come l’apparato respiratorio, che possono essere anche danneggiati in modo estremo in condizioni eccessive di acqua.

Altri sintomi possono essere Mal di testa, convulsioni, ma anche indolenzimento e fastidi agli arti ed una generale condizione di debolezza e spossatezza.

Ma come bisogna bere? Il consiglio più semplice ma altresì più utile è quello di farlo con una buona regolarità ma in piccoli sorsi così da non falsare il senso di sete che può essere effettivamente influenzato da dosi eccessive di acqua se corrisposte troppo rapidamente o con troppa regolarità.