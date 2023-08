Wind lancia la nuova offerta che spiazza tutti: è incredibile!

Wind da diversi anni ha completato una delle numerose forme di “fusione aziendale” che ha portato il brand a diventare Wind Tre, unendosi di fatto a quello che per molto tempo è stato uno dei principali concorrenti in un ambito altamente competitivo come quello della telefonia e della comunicaizone digitale. Wind Tre da oltre un decennio è considerata anche una delle aziende più ambiziose e che sviluppano offerte più “chiare” ed interessanti sul mercato italiano. Un esempio dell’efficienza aziendale di Wind è rappresentata dall’ultima offerta che è particolarmente conveniente.

Wind è stata fino al 2016 una azienda italiana in tutto e per tutto, sviluppata negli anni 90 attraverso la collaborazione di altre società di telecomunicazioni di stampo europeo e che nel contesto prolifico ma anche “pericoloso” per le aziende telefoniche del periodo e grazie a numerose politiche indovinate, è riuscito a restare uno dei principali “colossi” per diffusione, dopo Telecom e Vodafone.

Nel corso del tempo è stata trasformata in Wind Tre, dopo aver acquisito anche altre società presenti sul territorio come Infostrada, ed oggi è una società particolarmente influente che mantiene una parte principale del mercato delle comunicazioni Italia, contesto è tra i più complessi in assoluto nel contesto europeo occidentale.

In particolare negli ultimi anni ha migliorato progressivamente le varie forme di offerta “completa”, ossia quelle concepite per essere legate sia al contesto mobile che di internet a casa, accorpando di fato la medesima utenza sotto la stessa egida.

Una proposta particolarmente vantaggiosa concepita per l’estate 2023 ma attivabile ancora oggi esclusivamente online è la Full 5G Summer con Easy Pay, una proposta di contratto + tariffa che mette a disposizione ben 200 gigabyte al mese, Minuti illimitati, 200 SMS e 50 Minuti verso l’Estero, Un call center senza attese, oltre alla possibilità di otternere uno smartphone di ultima generazione assieme all’offerta.

Nello specifico nell’offerta che ha un costo mensile fisso di 14,99 € sono previsti minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a 200 SMS verso tutti attraverso il sistema Easy Pay, il metodo proprietario delle offerte di Wind che permettono un addebito automatico senza costi aggiuntivi e commissioni con l’ausilioo di carte di credito, conto corrente e carte conto come ad esempio le Postepay, tra le forme più diffuse e comuni.

Le offerte estive di Wind sono particolarmente diversificate e vantaggiose

L’offerta prevede anche uno smartphone Honor 70 lite 5G, attraverso un vincolo variabile di mesi (quello base è di 24 mesi, ed è previsto un costo di 29,99 euro una tantum, mentre la Sim ha un costo una tantum di 10 euro. E’ anche possibile decidere di non acquisire lo smartphone oppure allo stesso prezzo o un superiore optare per un altro modello.

L’offerta è quindi “elastica” può essere concepita attraverso il sito ufficiale predisposto all’offerta oltre a poterla modificare anche in negozio in quanto attraverso il portale ufficiale è possibile sia farsi spedire il tutto a casa oppure predisporsi per il ritiro in negozio, dove è anche possibile optare per metodi di pagamento rateizzati di tipo diverso.