Sorteggio Champions League 2023/24: gironi, date, orario, fasce, criteri, dove vederlo in TV

La Champions League ritorna come di consueto come principale competizione continentale calcistica è la 69ª edizione (la 32ª con la forma attuale), e corrisponde indubbiamente ad uno dei trofei in ambito sportivo e non solo calcistico più ambiti in senso assoluto, che coinvolgerà 32 squadre, tenendo conto delle composizioni dei gironi che andranno a sviluppati attraverso un sorteggio che si terrà il giorno 31 agosto 2023.

Le 32 squadre saranno suddivise in quattro fasce, secondo i criteri imposti dalla UEFA, come quello che non permette di affrontarne una a della stessa federazione in questa fase, mentre altri abbinamenti e qualsiasi altra restrizione saranno annunciati prima del sorteggio, che si terrà alle ore 18.00 (ora italiana) presso il Grimaldi Forum di Montecarlo, nel principato di Monaco, già sede del sorteggio più di una volta negli anni scorsi.

Secondo i criteri della UEFA, nella prima fascia sono presenti i campioni uscenti (il Manchester City), la vincitrice della UEFA Europa League (il Siviglia) e dalle squadre che hanno vinto il campionato nei rispettivi paesi, quindi Napoli (Italia), Manchester City (Inghilterra ma anche detentore della precedente Champions), Barcellona (Spagna), Benfica (Portogallo) Bayer Monaco (Germania) PSG (Francia) e Feyenoord (Olanda), oltre al Siviglia che si è aggiudicato l’Europa League. Il Napoli campione d’Italia si trova per la prima volta nella propria storia in prima fascia, con il rischio potenziale di “pescare” squadre scomode come il Galatasaray o il Newcastle, condiviso anche dalle altre italiane.

Il Sorteggio Champions League è stato concepito su base tradizionale nella formula delle 32 squadre, 4 per girone

Le fasce dalla seconda alla quarta saranno determinate dal ranking per club.

Prima fascia: Napoli (Ita), Manchester City (Ing), Bayern Monaco (Ger), Barcellona (Spa), Paris Saint-Germain (Fra), Benfica (Por), Feyenoord (Ola), Siviglia (Spa).

Seconda fascia: Inter (Ita), Real Madrid (Spa), Arsenal (Ing), Manchester United (Ing), Borussia Dortmund (Ger), Atletico Madrid (Spa), Porto (Por), Lipsia (Ger).

Terza fascia: Lazio (Ita), Milan (Ita), Shakthar Donetsk (Ukr), Salisburgo (Aut), Stella Rossa (Ser), Sporting Braga (Por), Copenaghen (Dan), Psv (Ola).

Quarta fascia:Â Newcastle (Ing), Union Berlino (Ger), Lens (Fra), Galatasaray (Tur), Real Sociedad (Spa), Celtic (Sco), Young Boys (Svi), Royal Anversa (Bel).

La fase a gironi avrà inizio il 19 settembre 2023 e terminerà il 13 dicembre dello stesso anno seguendo il seguente criterio (le partite saranno giocate nella fase a gironi martedì e mercoledì, come di consueto)

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

Il funzionamento resta lo stesso, conosciuto: ogni girone ottenuto vedrà 4 squadre per ogni gruppo, con le prime due di ogni girone che passerà al turno successivo ad eliminazione diretta, mentre la terza di ogni girone sarà “retrocessa” nella fase ad eliminazione della parallela edizione di Europa League.

Questa edizione è l’ultima con l’attuale formato di 32 squadre partecipanti alla fase a gironi, dalla prossima edizione di Champions League infatti sarà adottato il sistema che prevederà 36 partite seguendo la logica del “gruppo unico” con la possibilità di aumentare la probabilità di ambire a “big match”, condizione di format che è stato già ampiamente criticato ma che corrisponde secondo molti esponenti UEFA ad una forma di risposta sia per garantire maggiore spettacolarità ma anche

Il sorteggio che avrà inizio alle ore 18 potrà essere visto in chiaro sul digitale terrestre italiano sul canale Mediaset 20, ma anche sul sito ufficiale della UEFA in streaming anche sull’app Mediaset Infinity e il portale Sport Mediaset, oltre alle consuete piattaforme Amazon Prime Video, Sky Go, NOWTV, sul sito ufficiale della UEFA e su Mediaset Infinity.