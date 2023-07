Temptation Island oggi: Perla chi è? Mirko, età, lavoro, cognome, Instagram

Capitolo importante per i numerosi appassionati di Temptation Island, oramai arrivato quasi alla fase conclusiva, così come apparentemente si può dire per la relazione tra Perla e Mirko, una delle coppie che ha preso parte al format.

Temptation Island 2023 è avviato verso la conclusione, in quanto la prossima puntata in programma il 31 luglio 2023 sarà anche quella finale: non parteciperanno però evidentemente Perla e Mirko, coppia che dopo gli ultimi eventi occorsi nella 5° puntata, sono arrivati ad interrompere la propria relazione.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, rispettivamente 25 e 26 anni hanno costituito una coppia da almeno 5 anni, lei nativa di Angri, provincia di Salerno e lui nato e residente a Rieti, città dove oramai anche lei vive proprio assieme al compagno, i due però avevano già palesato delle problematiche di coppia inerenti anche ad una forma di “noia” venutasi a creare ed evidenziata soprattutto da parte di lei, condizione che ha portato i due a prendere parte al format.

Perla e Mirko a Temptation Island durante l’ultimo falò

Dopo le prime settimane in sordina, Perla e Mirko hanno effettiamente iniziato a palesare i problemi già evidenziati al di fuori del resort, accentuati dal rapporto sempre più stretto di tipo confidenziale di Mirko nei confronti di Greta, una delle single del programma, e dopo diversi giorni in cui il compagno non ha effettiamente smentito l’interesse nei confronti di quest’ultima, anche Perla ha iniziato a confidarsi con Igor, con il quale ha rapidamente manifestato affinità vera e propria, ma la coppia non sembrava sul punto di “scoppiare” fino alla 5° puntata.

Puntata che ha visto i due praticamente lasciarsi durante e dopo il falò di confronto in cui Mirko ha apostrofato la compagna come ingrata, superficiale e immatura, mentre Mirko è stato apostrofato come unico responsabile della fine di una relazione durata ben 5 anni, con il falò che è terminato con Mirko che si è riunito a Greta, dichiarando di non essere più innamorato di Perla e di non immaginare un futuro con lei, Perla è uscita come l’ex compagno dal programma confidandosi dopo il confronto proprio con Igor, con i due che si sono ripromessi di incontrarsi anche al di fuori del programma dopo una notte fatta di effusioni amorose, fattore che ha portato delusione nei confronti di Mirko, nonostante tutto, che non ha preso bene le parole di Perla interpellata in merito al legame oramai formatosi con Igor, apostrofando “Non posso mentire su quello che ho provato“.

Ad oggi entrambi sono usciti dalla competizione anche se non è ancora chiaro il futuro con i rispettivi potenziali nuovi partner.

Perla ha un profilo Instagram ma è “privato”.